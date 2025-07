"Y en Chimbote, nos ganamos con una parejita que estaba discutiendo. Como somos sapazos, nos acercamos y era Dayanita con su peor es nada. ¿Qué se estarían reclamando? ¿Será por la chamba más antigua del mundo que Dayanita dice hacer?", se escucha en la voz en off del reportaje que muestra las imágenes tomadas el 5 de julio donde se puede ver a la actriz cómica y su pareja en una acalorada discusión en el medio de la calle.

Sin embargo, la presentadora le respondió: “Ofrecer servicios no es hacer contenido, yo también hago contenido, pero no lo promociono como ofrecer servicios”, pero Dayanita no se quedó callada y la encaró: “¿A ver si ofrezco servicios, a quién le afecta?”.