Pamela López dejó en claro su postura durante una reciente transmisión en vivo junto a su pareja, Paul Michel. La empresaria y expareja de Christian Cueva sorprendió al expresar con firmeza que no desea tener más hijos, a pesar de la evidente emoción del cantante ante la idea de agrandar la familia. Mientras él hablaba entusiasmado sobre la posibilidad de convertirse en padre junto a ella, Pamela lo interrumpió con una respuesta directa que dejó sin palabras a más de uno. La conversación generó revuelo en redes, pues muchos no esperaban una negativa tan contundente por parte de la empresaria.

Por motivos laborales, Paul Michael y Pamela López han optado por mantener una relación a distancia, al igual que lo hicieron Pamela Franco y Christian Cueva . Debido a las constantes giras de Orquesta Candela por diversas ciudades del Perú, el cantante se encuentra separado físicamente de la empresaria. No obstante, ambos mantienen el contacto a través de transmisiones en TikTok , que además les generan ingresos extra.

“Paul me das risa, además no hay forma porque yo estoy ligada. Ay, Paulcito”, respondió ella con humor, para luego guardar silencio ante el tema. Esta diferencia de opiniones podría convertirse en un nuevo foco de tensión en la relación, ya que mientras Paul Michael, de 26 años, sueña con agrandar la familia, Pamela López, a sus 38, no contempla volver a ser madre.