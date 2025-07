Durante una reciente edición del programa Ni loco ni santo, Paco Bazán protagonizó un incómodo momento con la periodista v enezolana Luisa Elena Pinto , quien participaba como panelista. El conductor no disimuló su enojo luego de que la comunicadora se refiriera a Susana Alvarado como una “cumbiambera” , lo que desató un fuerte cruce verbal en pleno set.

Paco Bazán no dudó en frenar la conversación y defender a su pareja. Visiblemente molesto, aclaró que Susana Alvarado es una destacada artista del género de cumbia, reconocida tanto por su talento como por su imagen pública.

El conductor resaltó que su pareja es una cantante profesional con una sólida carrera y un comportamiento intachable. “Es una señorita cantante. No voy a permitir que le digan ‘la cumbiambera esa’. Tiene nombre, no es una NN”, expresó indignado. También destacó su trayectoria, la ausencia total de escándalos en su vida y la gran cantidad de seguidores que posee en redes sociales. “Debe ser una de las mejores voces de su género, si no la mejor”, afirmó con firmeza.