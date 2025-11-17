Witter García, integrante del grupo venezolano ‘Los Bacanos’, compartió un episodio poco conocido de su etapa en el equipo de producción de ‘América Hoy’. El músico relató que, durante una jornada de trabajo, protagonizó un accidente que terminó por incomodar a Ethel Pozo. Según explicó, el incidente ocurrió cuando golpeó por error el termo que la conductora usaba diariamente para llevar su café. Al recordar la escena, señaló lo tenso que se sintió en ese instante y confesó que la reacción de la presentadora lo tomó por sorpresa.

Extrabajador de Ethel revela episodios desconocidos de su paso por ‘América Hoy’

El reciente testimonio de Witter García, actual integrante de Los Bacanos, encendió una conversación sobre los límites laborales y el trato que reciben los profesionales detrás de cámaras en la televisión peruana. El artista recordó su experiencia en el programa conducido por Ethel Pozo, donde, según afirmó, terminó asumiendo tareas que no formaban parte de lo pactado inicialmente.

Ante ‘Amor y Fuego’, detalló que ingresó como stylist, pero pronto notó que la carga laboral aumentaba sin previo aviso. Lo que empezó como apoyo en vestuario se transformó en funciones de producción y, más adelante, en labores propias de un asistente personal, un cambio que, según dijo, no correspondía a lo acordado.

Witter García recordó una situación que, según señaló, reflejó la manera en que la conductora reaccionaba ante imprevistos en el set. “Lo que pasa es que yo estaba ayudando a esa persona (Ethel Pozo) a sacar las cosas de su auto. Tenía un termo, se me cayó y se me chancó un poquito. Me dijo ‘¿¡Y ahora!?’, y me asusté”, contó. Según afirmó, recibió una instrucción precisa: “Bueno, que sea del mismo color”.

Señaló que buscó el mismo modelo con la ayuda de Valeria Piazza y su pareja, quienes lo acompañaron durante la búsqueda. Una vez adquirido, dijo que entregó el termo nuevo confiando en que recuperaría el que se había dañado. No obstante, indicó que eso nunca ocurrió. Afirmó que, en los días posteriores, vio a la conductora usando el recipiente abollado y que nunca obtuvo explicación sobre el destino del que él había comprado.

Para García, este episodio confirmó que la imagen que observó en el entorno laboral no coincidía con la que se proyectaba ante la audiencia, un contraste que, según aseguró, terminó marcando su experiencia en el programa.

¿La imagen pública de Ethel Pozo coincide con lo que ocurre fuera de cámaras?

Al ser consultado sobre si la actitud que observó detrás de cámaras coincidía con la figura empática que la conductora muestra ante el público, Witter García fue directo: “no siempre es así”.