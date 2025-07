Pamela López llora desgarradoramente al revelar terrible jugada de Cueva: "Me dejaron mi cuenta en cero"

Asimismo, respondió a las críticas que recibió por haber animado un evento en la localidad natal de Pamela Franco: "Yo no nací para esto, no estaba preparada para animar, no era lo que yo pensaba, pero me toca hacerlo porque es la única manera en que puedo sacar a mis hijos. Que me griten cosas no me importa porque eso no paga mis cuentas, mientras no tenga solucionado el tema legal, tengo que seguir y sé que algún día mis hijos me van a agradecer", declaró entre sollozos.