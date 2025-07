Pamela López se convirtió en tendencia tras ser vista junto a Paul Michael intentando ingresar al famoso concierto Cochinola … ¡y sin tener éxito! La pareja fue captada afuera del lugar, mientras intentaban conseguir entradas, lo que hizo que muchos alertaran a la ex de Christian Cueva sobre dejar al cantante por considerarlo “misio”.

Pamela López y su pareja Paul Michael vivieron una noche inesperada el pasado fin de semana al intentar asistir al concierto Cochinola, sin imaginar que terminarían siendo captados por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ desde afuera del recinto. A pesar de estar listos para disfrutar del evento, no lograron ingresar y se retiraron visiblemente incómodos.

Minutos después, y al no conseguir entradas ni un contacto que les facilitara el acceso, decidieron retirarse caminando del lugar. El episodio no pasó desapercibido para los asistentes ni para las redes, donde las imágenes se viralizaron rápidamente.

Quienes no perdonaron esta escena fue el público que esperaba en las afueras del lugar, quienes no dudaron en advertir a Pamela López sobre su relación con un fulminante mensaje. “¡Deja a ese misio! Por eso no tienen entrada, Pamela López”, le grita desde el fondo una mujer mientras la pareja y sus amigos se retiraban.