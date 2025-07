Durante una entrevista con Amor y Fuego, Yahaira explicó su reacción frente al contenido de la canción de Farfán: “De la nada, ¡pum! ‘Reina sin corona’, ‘que te pagué el wifi’, ‘que apagué la luz’, ‘como yo no hay’… ¿Qué pasó? ¿creo que te me agrandaste?”.

“Mucha gente espera que yo me ponga en contra de Jefferson, pero yo nunca me voy a sentar a hablar mal de una expareja, de nadie. Ni de Jair, ni de Hernán ‘Churrito’, ni de Jefferson”, sostuvo en declaraciones para Amor y Fuego.

“Yo no tengo que ponerme en contra de nadie. Hace cinco años no tenemos absolutamente nada y yo jamás podría hablar mal de una persona que en algún momento me dejó recuerdos bonitos. Yo en Rusia me pude morir si no estaba él. Soy una persona agradecida que jamás voy a guardar rencor ni nada por el estilo”, puntualizó.