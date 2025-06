Magaly Medina no se guardó nada al hablar sobre cómo mantiene la pasión en su relación con Alfredo Zambrano. Durante su programa, la conductora sorprendió al contar uno de sus secretos mejor guardados para avivar la intimidad cuando viajan en pareja.

"A mí me dices nos vamos a Chancay y lo primero que empaco es un traje sexy... Tengo mi cajón especial, es la lencería, la más bonita, la más fina, la más atrevida, todo lo que encuentro en los catálogos y cuando uno viaja, es que uno tiene que pensar en sexo", confesó Medina entre risas, generando todo tipo de reacciones.

La conductora reveló que el notario no es muy fan de su elección de ropa para dormir y se lo ha hecho saber sin rodeos. "Mi marido dice: '¿Por qué te pones esas cosas tan feas?', por los pijamas abrigadores y es porque me muero de frío", confesó entre risas la periodista, dejando en claro que las bajas temperaturas no son excusa suficiente para evitar los reclamos.