Gamille Ode, hija de Mariella Zanetti y Farid Ode, decidió hablar claro ante las recientes polémicas que envuelven a su familia. En medio de rumores y acusaciones hacia la exvedette, la joven rompió su silencio y defendió a su madre públicamente. La situación con su padrastro ha generado diversas reacciones en redes sociales.

Gamille Ode habla por primera vez tras escándalo sobre presuntos abusos de su padrastro

Gamille Ode, hija de Mariella Zanetti y Farid Ode, se pronunció sobre la violenta confrontación entre su padre biológico y su padrastro, episodio que destapó presuntos actos de maltrato en su contra. Un video filtrado, grabado dentro de la vivienda de la actriz, mostró al esposo de Zanetti profiriendo graves insultos a la joven, lo que motivó la pelea y la rápida difusión mediática del caso.

Gamille, de 21 años, manifestó su preocupación por la forma en que los medios y las redes han expuesto el conflicto, así como por las críticas que ahora recaen sobre su madre. La joven explicó que el enfrentamiento ocurrió después de contarle a Farid Ode que, en ocasiones, su padrastro la habría tratado de forma agresiva y que no se sentía protegida.

"Me siento triste, frustrada y preocupada, no solo por lo sucedido, sino por cómo se ha manejado todo. Detrás de esas imágenes hay una familia real, con sentimientos, que no merecen ser expuestas ni juzgadas de esta manera. Me duele profundamente ver cómo se está atacando a mi mamá, una mujer que ha hecho todo por salir adelante", se lee en su extenso comunicado.

La joven aclaró que no apoya que su madre sea señalada como "mala madre" por una situación sacada de contexto. "No es justo que la señalen como “mala madre” por una situación que está completamente sacada de contexto. Tampoco me siento cómoda al ver comentarios tomando partido, ya que tanto a mi mamá como a mi papá los amo, y me duele ver cualquier insulto o un mal adjetivo refiriéndose a ellos", sostuvo.

Asimismo, esta se mostró en desacuerdo con los actos violentos suscitados en su familia, aunque dejó en claro que no permitirá que se dañe la imagen de su progenitora: “No apruebo ningún tipo de violencia, venga de quien venga. Pero tampoco voy a quedarme callada mientras se distorsiona la verdad y se daña la imagen de personas que amo. Solo pido respeto. Respeto por nuestra privacidad. Gracias a quienes han mostrado empatía y cariño. De corazón, lo valoro mucho”.

Farid Ode explica por qué se enfrentó a la actual pareja de Mariella Zanetti

Farid Ode rompió su silencio tras el violento altercado que sostuvo con Javier Blondet, esposo de Mariella Zanetti, a quien acusa de maltratar verbalmente a su hija Gamille. En diálogo con Trome, el empresario aseguró que la situación se volvió insostenible y que solo reaccionó para defender a la joven.

Según Ode, los problemas entre su hija y el padrastro no son recientes. “Mi hija hace varios años viene con esto, no hice nada por no generar conflictos, pero ayer (lunes) mi hija me llamó llorando a decirme que él la estaba insultando y diciendo que moverá todas sus influencias para que la boten del trabajo”, relató a diario Trome.