Moisés Vega se quiebra y confiesa que solo ha visto a su hija 4 veces en casi un año: "He pasado por depresión"

Moisés Vega rompe su silencio tras 10 meses y revela su dolor por ver poco a su hija tras separarse de Flavia Gómez. Lo contó todo en TikTok.

¡Se quebró! Moisés Vega rompió su silencio y contó su verdad sobre la separación con Flavia Gómez. Entre lágrimas, reveló que solo ha visto a su hija en contadas ocasiones tras el fin de su relación. El cantante de cumbia aseguró que la conversación mostrada por su expareja busca perjudicarlo y denunció que le ha prohibido ver a su hija, pese a cumplir con la pensión que aporta mensualmente.

Moisés Vega reaparece en redes y confiesa que no lo dejan ver a su hija

Con evidente emoción, Moisés Vega señaló que tras la ruptura solo ha logrado reencontrarse con su hija en muy pocas oportunidades. “En estos diez meses la he visto contado con los dedos, habrán sido tres o cuatro veces”, manifestó. El cantante indicó que la principal disputa se centra en el aspecto económico, ya que asegura que Flavia le estaría solicitando una pensión cuatro veces superior a la que entrega por su primera hija. “El monto que me pide es muy elevado y no está a mi alcance. En estos momentos no me encuentro laborando”, explicó.

A pesar de ello, el artista afirmó que nunca ha abandonado sus responsabilidades y que contribuye económicamente según sus ingresos como trabajador independiente. No obstante, sostuvo que no acceder a la cifra exigida sería la razón por la que le restringen el contacto con su menor. Asimismo, afirmó sentirse vigilado y constantemente cuestionado por su expareja. “Todo es tiempo, como si todavía tuviéramos una relación. Y la única relación que tenemos es de padres, nada más”, puntualizó.

Además, antes de culminar su video, el intérprete confesó que esta situación ha tenido un fuerte impacto en su salud emocional y en su entorno familiar. “He pasado por momentos de depresión super fuerte”, contó, y reveló que incluso recurrió a terapia psicológica para poder afrontar el complicado momento personal que atraviesa.

Moisés Vega y el quiebre de su relación con Flavia Gómez

Moisés Vega explicó que el fin de su matrimonio con Flavia Gómez fue el resultado de una serie de conflictos acumulados desde el inicio de la relación. El cantante recordó que asumió el embarazo tras un breve romance y que el matrimonio se concretó rápidamente por decisión familiar.