“Quiero hacer una declaración pública con respecto a la situación actual de mi matrimonio. Por respeto y amor a mi hija de 7 meses, este será mi único comunicado al respecto. El viernes por la noche, me enteré de la decisión de mi esposo de separarnos a través de un comunicado en sus redes sociales. Lamentablemente, la persona que maneja sus redes sociales me bloqueó, por lo que no pude ver el comunicado directamente, y me enteré por terceras personas”, escribió.