Christian Cueva no escapa de la polémica y en esta oportunidad, Jorge Guzmán, el presidente del club Emelec de Ecuador lo habría delatado. Según el empresario, el futbolista peruano le pidió una casa en una exclusiva zona de Guayaquil para vivir con sus hijos . Lo que Guzmán desconocía es que el jugador estaba separado.

La llegada de Christian Cueva a Ecuador no pasó desapercibida. El futbolista peruano fue recibido con gran entusiasmo por parte del club Emelec, pero no solo llamó la atención por su fichaje, sino también por una curiosa solicitud personal.

“Bueno, él ha pedido vivir en una urbanización privada, entiendo que esta semana ya se cambiará a su domicilio, justamente es al lado de la casa del presidente de la República (…) Es una zona privada muy especial (…) En todo caso va venir con su familia, tiene tres hijos, es por eso que se le va a dar una casa y no un departamento”, detalló el directivo.

Ante la inesperada noticia, Guzmán se quedó en silencio por unos segundos, visiblemente sorprendido, y luego respondió con una frase que no pasó desapercibida: “Bueno, eso no sabía”, dijo, dejando claro que ese detalle no estaba en los planes del club.