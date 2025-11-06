La cantante Daniela Darcourt reapareció en sus redes sociales poco después de confirmarse el fin de su relación con el bailarín Waldir Felipa. A través de sus historias de Instagram, la salsera dejó a sus seguidores sin palabras al presentar públicamente a su “hijo” y dedicarle un mensaje cargado de ternura que rápidamente conmovió a sus fanáticos.

¿Quién es el “hijo” de Daniela Darcourt y qué le dijo?

El pasado 5 de noviembre, la intérprete de “Señor Mentira” sorprendió al dedicar unas emotivas palabras al bailarín Joaquín Ferraro, a quien se refirió cariñosamente como su “hijo”. Con este gesto, la artista dejó entrever el fuerte lazo afectivo y la amistad que los une.

En su publicación, Darcourt felicitó a Ferraro por su reciente triunfo en un concurso de baile, donde obtuvo el primer lugar junto a su compañera. La cantante no dudó en expresar el orgullo que siente por su talento y disciplina, resaltando lo importante que es para ella.

“Hoy, llegó a sorprenderme mi hijito, el campeón Joaquín Ferraro. Siempre orgullosa de todos tus logros. A seguir creciendo, hijo lindo”, escribió la salsera junto a la imagen del joven.

Daniela Darcourt sobre su convivencia con Waldir Felipa

Tiempo antes de su ruptura, Daniela había revelado algunos detalles de su relación con Waldir Felipa. En una entrevista con Trome, la artista explicó que, aunque compartían el mismo techo, ambos llevaban una convivencia bastante independiente.