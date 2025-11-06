Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Daniela Darcourt presenta a su primer ‘hijo’ tras ruptura con Waldir Felipa

Daniela Darcourt asombró a sus fans al presentar de manera pública a su “hijo”. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Daniela Darcourt presenta a su primer ‘hijo’ tras ruptura con Waldir Felipa
    ¡SORPRESA TOTAL! Daniela Darcourt presenta a su primer ‘hijo’ tras ruptura con Waldir Felipa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Daniela Darcourt presenta a su primer ‘hijo’ tras ruptura con Waldir Felipa

    La cantante Daniela Darcourt reapareció en sus redes sociales poco después de confirmarse el fin de su relación con el bailarín Waldir Felipa. A través de sus historias de Instagram, la salsera dejó a sus seguidores sin palabras al presentar públicamente a su “hijo” y dedicarle un mensaje cargado de ternura que rápidamente conmovió a sus fanáticos.

    ¿Quién es el “hijo” de Daniela Darcourt y qué le dijo?

    El pasado 5 de noviembre, la intérprete de “Señor Mentira” sorprendió al dedicar unas emotivas palabras al bailarín Joaquín Ferraro, a quien se refirió cariñosamente como su “hijo”. Con este gesto, la artista dejó entrever el fuerte lazo afectivo y la amistad que los une.

    En su publicación, Darcourt felicitó a Ferraro por su reciente triunfo en un concurso de baile, donde obtuvo el primer lugar junto a su compañera. La cantante no dudó en expresar el orgullo que siente por su talento y disciplina, resaltando lo importante que es para ella.

    “Hoy, llegó a sorprenderme mi hijito, el campeón Joaquín Ferraro. Siempre orgullosa de todos tus logros. A seguir creciendo, hijo lindo”, escribió la salsera junto a la imagen del joven.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¡Lo dirán todo! Josimar y Daniela Darcourt rompen su silencio en 'Esta Noche'

    Daniela Darcourt sobre su convivencia con Waldir Felipa

    Tiempo antes de su ruptura, Daniela había revelado algunos detalles de su relación con Waldir Felipa. En una entrevista con Trome, la artista explicó que, aunque compartían el mismo techo, ambos llevaban una convivencia bastante independiente.

    “Quizá la gente piensa que estamos así todos los días y la verdad es que no. Es cierto que vivimos juntos, pero de una manera más independiente. Yo ahora estoy trabajando, él acaba de llegar, va a descansar y se toma su tiempo. No hay presión de estar todo el tiempo juntos. Aprovechamos esas horas solas para hacer lo que nos gusta porque somos un par de viejitos”, comentó entre risas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Daniela Darcourt presenta a su primer ‘hijo’ tras ruptura con Waldir Felipa
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Ricardo Moran pierde los papeles en vivo con Santi Lesmes y le cuelga el teléfono

    Korina Rivadeneira sorprende al revelar a qué se dedica su padre en Venezuela: "Para él no existen imposibles"

    Hija de Christian Domínguez terminó mal tras encuentro cara a cara de sus padres: "Salió muy mal"

    Se revelan polémicos chats de los padres de Christian Domínguez culpando a su hija mayor tras acusaciones: "Me quieres matar"

    Mario Hart sorprende con impensado mensaje luego de que Korina Rivadeneira dejara Perú: "Se aceptan..."

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela Franco presenta con emoción a su “segunda hija” y la llena de lujosos regalos

    ¿Luciana Fuster le da la espalda a Mr. Nawat tras escándalo en Miss Universo? "El respeto debe estar por delante de todo"

    Hija mayor de Christian Domínguez reacciona tras demanda de su padre contra Melany Martínez: "¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?"

    Magaly arremete contra Peluchín por insinuar vínculos de su esposo con Sir Winston, pareja de Sheyla Rojas

    Xiomy Kanashiro se quiebra al confesar la dura enfermedad que vivió su hermana menor: “Todo lo hago por ella”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;