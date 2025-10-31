¡Lo dirán todo! Josimar y Daniela Darcourt rompen su silencio en 'Esta Noche'

Josimar y Daniela Darcourt abren su corazón a la Chola Chabuca sobre la supuesta paternidad y el fin de su romance, respectivamente.

Los salseros Josimar Fidel y Daniela Darcourt compartirán sus historias personales y profesionales en 'Esta Noche', programa de la Chola Chabuca, este sábado por América Televisión.

El cantante Josimar aprovecha esta oportunidad para hablar respecto a una supuesta paternidad, donde ha enfatizado que no espera volver a ser padre. "Quiero aclarar algo acá, no tengo que afrontar ninguna paternidad de nadie. Sé lo que hice y lo que no hice", señala Josimar en la promoción del video del programa 'Esta Noche', que se emite este sábado después del Reventonazo de la Chola.

De igual forma, la salsera Daniela Darcourt llegó hasta el set de la Chola Chabuca para abrir su corazón sobre el fin de su relación amorosa con el bailarín Waldir Felipa, con quien ya se encontraba conviviendo.

"Estoy soltera pero nunca sola… Yo elegí a Waldir y no me arrepiento de haberlo elegido. Lo elegiría cinco millones de veces más", se escucha decir a la salsera respecto a Waldir.