Mark Vito celebra que su pareja está en la dulce espera y recibe felicitaciones de todos. Conoce todos los detalles del emotivo clip completo.

    Mark Vito y su pareja sorprenden con un video | Composición Wapa | Tiktok
    El conocido Mark Vito, quien se ha destacado como creador de contenido junto a su pareja Leslie Echevarría, vuelve a acaparar la atención en redes. Tras generar reacciones al anunciar su boda, el exesposo de Keiko Fujimori paralizó nuevamente las plataformas al compartir un video lleno de impactantes revelaciones. En él, la pareja confirma una noticia que ha sorprendido a todos: ¡tendrán gemelos!, desatando miles de comentarios y felicitaciones de sus seguidores.

    Mark Vito y Leslie Echevarría causan furor con divertido video

    A través de sus cuentas de Instagram y TikTok, Mark Vito compartió un video en el que al inicio se le ve discutiendo con su novia Leslie Echevarría. "¿Vamos a casarnos o no? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Este año cumplo 30 años", le cuestiona ella, mientras él responde con total sinceridad.

    "Ese es el problema, sabes que me gustan las chibolas. Te amo amor y quiero casarme contigo, pero algo hay que solucionar", contesta el creador de contenido. Luego muestra que ambos acudieron a una doctora para un tratamiento de rejuvenecimiento vaginal, aunque Leslie lo expone públicamente.

    "Este viejo es el problema, no me cumple. Ya hemos probado maca, pastilla azul y nada", comenta ella. La doctora también indicó que le colocarían un chip para aumentar la libido y, además, se anunció que la pareja tendrá gemelos, incluso mostrando una ecografía. Sin embargo, todo forma parte de una campaña publicitaria, aunque los cibernautas igual felicitaron a la pareja.

