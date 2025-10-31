El vocalista Juancito Rivarola, del grupo argentino Marilyn, discutió en vivo con Edwin Sierra tras sentirse ofendido por las burlas del comediante.

Edwin Sierra protagonizó un incómodo momento en su programa radial Cumbia y Risas tras un tenso cruce con el cantante argentino Juancito Rivarola, del grupo Marilyn. Todo ocurrió cuando el artista reaccionó ante las presuntas burlas del conductor sobre su físico, lo que desencadenó una fuerte discusión en vivo. El video del altercado rápidamente se viralizó, generando opiniones divididas entre quienes respaldan al comediante y quienes apoyan la reacción del intérprete argentino.

Cantante argentino arremete contra Edwin Sierra por burlas

El hecho se produjo durante una entrevista en la que Juancito Rivarola promocionaba su llegada al Perú junto a su agrupación. No obstante, la charla dio un giro inesperado cuando el cantante interrumpió a Edwin Sierra para reclamarle por las bromas referentes a su peso.

“Tus chistes no son de agrado, son una mier… boludo”, le increpó el argentino visiblemente molesto, mientras el conductor intentaba mantener la calma y defender su estilo de humor.

En el video se escucha a Sierra responder con serenidad: “Te estoy diciendo que el programa es cómico”, intentando minimizar la queja. Sin embargo, Rivarola continuó su reclamo: “Pero estás todo el tiempo diciendo gordo, gordo, gordo”, expresó, a lo que el comediante replicó con ironía: “¿Pero tú eres flaco?”.

Lejos de calmar los ánimos, la discusión se intensificó. “No, pero qué tiene que ver. Vos tenés una cara de pelotudo enorme y yo no te digo nada”, respondió Juancito, dejando claro que se sintió ofendido. “Me molesta que hables de mi físico. Sé que el programa no tiene mala onda, pero tus chistes no me parecen de buen gusto”, agregó el músico.

Juancito Rivarola abandona el set tras tenso cruce en vivo

A pesar de los intentos de Edwin Sierra por aliviar la tensión, el ambiente se tornó cada vez más incómodo. En el video, que no tardó en viralizarse, se escucha al conductor tratar de justificar sus comentarios, explicando que “todo es parte del humor del programa”.

“No te sientas incómodo, no es mala onda, uno te recibe con cariño”, se le oye decir.

Sin embargo, sus palabras no lograron calmar al artista, quien respondió visiblemente más alterado: “No, estás equivocado, amigo. No me busques por gusto, porque tus chistes son una mier…”, expresó antes de levantarse y abandonar el set.

El inesperado momento dejó a todos en silencio y a la producción desconcertada ante la reacción del invitado. Segundos después, el cantante se retiró junto a su equipo, mientras Edwin Sierra intentaba minimizar lo ocurrido.

Representante de Juancito Rivarola ofrece disculpas a Edwin Sierra

Minutos después de que el artista argentino abandonara la cabina radial, el representante de Juancito Rivarola se acercó a Edwin Sierra para ofrecerle disculpas por lo sucedido.