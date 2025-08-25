Greissy Ortega reveló lo difícil que fue enfrentar su primer embarazo, pues tras destaparse su romance clandestino con Edwin Sierra, Ítalo Villaseca, su expareja y padre de sus hijos, junto con su familia, empezó a cuestionar si realmente era él el progenitor del bebé. Todo se complicó más cuando Milena Zárate aseguró públicamente que su sobrino sería hijo del popular cómico.

“Quisieron hacerle un ADN a mi hijo”

En el programa El valor de la verdad, Greissy contó los momentos de tensión que vivió con Villaseca y cómo las declaraciones de su hermana la pusieron en el ojo de la tormenta. “Ella dejó en duda, en primera instancia, que mi hijo era de Edwin. Dijo ‘me quito el nombre que ese hijo es de Edwin’. No sé qué nombre se puso porque mi hijo no es de él. Ni siquiera por mi cabeza pasó, es por eso que Ítalo comenzó a ser más agresivo. Su familia, su mamá de él quería cortar un pedazo de cabello a mi hijo por pedido de una casa televisiva para que le hagan su ADN y ella se pueda ganar 500 soles y de pasadita si mi hijo es de Edwin o de Ítalo”, relató.

Aunque no precisó si finalmente se realizó la prueba de ADN, la colombiana comentó que la abuela paterna llegó a dar polémicas declaraciones a la prensa sobre el tema, lo que desató represalias contra el menor. “Inclusive salió un audio de su abuela diciéndole que mi hijo es de Edwin y no de Ítalo. Se pone más agresivo y mi hijo pagó las consecuencias”, agregó, dejando en claro que por esta situación mantiene un fuerte resentimiento hacia Milena Zárate.

Edwin Sierra reaparece con irónico mensaje

Las confesiones de Greissy volvieron a poner el nombre de Edwin Sierra en la polémica, aunque esta vez no por un escándalo directo suyo, sino por los recuerdos de la relación secreta que mantuvo con la hermana de Milena.