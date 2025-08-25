Greissy Ortega rompe en llanto y confiesa que odia a su hermana Milena Zárate: "No la quiero cerca de mí"

Wapa.pe
La colombiana afirmó que su vínculo con la hermana de Milena Zárate es irreconciliable y prioriza proteger a sus hijos de cualquier conflicto familiar.

    Greissy Ortega volvió al sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' para compartir detalles inéditos de su vida familiar y de su complicada relación con su hermana Milena Zárate. En la entrevista con Beto Ortiz, la colombiana impactó al público al revelar los conflictos que afectaron profundamente su relación fraternal y cómo estas tensiones incluso repercutieron en la vida de sus hijos, mostrando el lado más personal y doloroso de su historia familiar.

    Greissy confiesa su rechazo hacia Milena Zárate

    Uno de los momentos más fuertes de la entrevista ocurrió cuando Greissy fue preguntada si sentía odio hacia su hermana. La modelo comentó que, aunque en algún momento buscó reconciliarse, las acciones de Milena pusieron en riesgo a sus hijos y complicaron su relación.

    "Con el pasar del tiempo quizás yo le pedía disculpas, pero volvía y la fregaba toda. En el hecho de que ella no quería que yo volviera con Ítalo, yo regresaba con él y toda esa onda. Pero lo otro que ella me hacía de exponerme en televisión, de hablar mal de mí, de exponer a mis hijos… eso yo no lo puedo perdonar", declaró.

    La participante aseguró que uno de los episodios más dolorosos ocurrió cuando casi pierde a su último hijo, situación que, según dijo, también se originó en los constantes ataques mediáticos de su hermana

    Greissy Ortega acusa a Milena de poner en duda la paternidad de su hijo

    Eso fue lo que rebalsó el vaso. Yo no la quiero cerca de mí y menos de mis hijos. Ella me hace daño cuando se me acerca, Beto. Yo quiero estar bien con mi familia, pero siento que Milena me daña”, confesó, dejando claro que no busca reconciliación.

    Durante el programa, Beto Ortiz le pidió reflexionar sobre su papel en los conflictos. La colombiana reconoció errores, pero señaló a su hermana como responsable de los momentos más dolorosos. Recordó cómo Milena llegó a poner en duda la paternidad de su hijo mayor, insinuando que no era de Ítalo, sino de Edwin Sierra, generando conflictos irreparables.

    Ella dejó en duda que mi hijo era de Edwin. Dijo: ‘Me quito el nombre que ese niño es de Edwin’. Y eso hizo que Ítalo empezara a ser más agresivo, porque dudaba de su paternidad. Incluso su familia quería cortarle un pedazo de cabello a mi hijo sin que yo me entere, por pedido de una casa televisiva, para hacerle un ADN y ganar quinientos soles. Eso fue humillante. Inclusive salió un audio de su abuela diciendo que mi hijo era de Edwin. Todo eso lo iniciaron por lo que Milena soltó. Y claro, al final el que pagó las consecuencias fue mi hijo”, relató entre lágrimas.

