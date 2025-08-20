Greissy Ortega es la siguiente en sentarse en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’.

Greissy Ortega REVELA que sufrió aborto tras fuerte agresión física por parte de Ítalo: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: El Valor de la Verdad / Panamericana

¡Duros momentos! La influencer Greissy Ortega llega el domingo 24 de agosto al programa de Beto Ortiz, ‘El Valor de la Verdad’ para narrar fuertes momentos de agresión física y psicológica por parte del padre de sus hijos Ítalo Villaseca.

La hermana menor de Milena Zárate, entre lágrimas, narró el infierno que tuvo que pasar en Estados Unidos. Recordemos que la joven madre viajó junto a sus tres hijos y a su pareja, para buscar un mejor futuro, sin pensar en todo el infierno que iba a soportar.

Greissy Ortega revela que sufrió un aborto tras agresiones físicas de Ítalo Villaseca

El video del avance del próximo programa de Beto Ortiz revela uno de los episodios más fuertes que ha tenido que vivir la colombiana. Ortega narra, con lágrimas en los ojos, que sufrió un aborto tras las agresiones físicas que pasó.

“El 13 me golpea, el 14 voy donde la doctora y me dice que no hay nada que hacer que la bebé dejó de respirar, estaba fallecida dentro de mí”, mencionó Greissy.

