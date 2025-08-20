Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Greissy Ortega revela que sufrió aborto tras fuerte agresión física por parte de Ítalo Villaseca

Greissy Ortega es la siguiente en sentarse en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Greissy Ortega revela que sufrió aborto tras fuerte agresión física por parte de Ítalo Villaseca
    Greissy Ortega REVELA que sufrió aborto tras fuerte agresión física por parte de Ítalo: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: El Valor de la Verdad / Panamericana
    Greissy Ortega revela que sufrió aborto tras fuerte agresión física por parte de Ítalo Villaseca

    ¡Duros momentos! La influencer Greissy Ortega llega el domingo 24 de agosto al programa de Beto Ortiz, ‘El Valor de la Verdad’ para narrar fuertes momentos de agresión física y psicológica por parte del padre de sus hijos Ítalo Villaseca.

    La hermana menor de Milena Zárate, entre lágrimas, narró el infierno que tuvo que pasar en Estados Unidos. Recordemos que la joven madre viajó junto a sus tres hijos y a su pareja, para buscar un mejor futuro, sin pensar en todo el infierno que iba a soportar.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Edwin Sierra se sincera sobre la relación con su hija con Milena Zárate tras revelarse que se enteró de su infidelidad

    Greissy Ortega revela que sufrió un aborto tras agresiones físicas de Ítalo Villaseca

    El video del avance del próximo programa de Beto Ortiz revela uno de los episodios más fuertes que ha tenido que vivir la colombiana. Ortega narra, con lágrimas en los ojos, que sufrió un aborto tras las agresiones físicas que pasó.

    “El 13 me golpea, el 14 voy donde la doctora y me dice que no hay nada que hacer que la bebé dejó de respirar, estaba fallecida dentro de mí”, mencionó Greissy.

    Canales de ayuda

    Si eres o conoces a alguien que esté atravesando una situación de violencia familiar, puedes llamar de forma gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este servicio ofrece orientación, apoyo emocional y puede derivar casos graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Funciona las 24 horas, todos los días del año, incluidos feriados. En casos de emergencia, también puedes comunicarte con los bomberos al 116 o con la Policía Nacional al 105.

    SOBRE EL AUTOR:
    Greissy Ortega revela que sufrió aborto tras fuerte agresión física por parte de Ítalo Villaseca
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?

    Erick Elera NO CALLA NADA ante video viral de Paul Vega donde rechazó saludo de niña

    Rebeca Escribens pone en su sitio EN VIVO a Pamela Franco tras terrible desplante: “Vino y se fue”

    Andrea Llosa se sincera sobre su relación con Pablo de Vinatea y confiesa por qué decidió no vivir con él: "Los hijos de ambos..."

    Pamela López sorprende con pruebas al revelar gastos de sus hijos del fin de semana tras recibir 12 mil soles de Cueva

    Lo más vistos en Farándula

    Mansión de Jefferson Farfán podría ser EMBARGADA de no cumplir con pago de $47.750 a Melissa Klug: "Es un dinero que se acordó"

    Elías Montalvo rompe su silencio y responde si tuvo algo con Paul Michael: "Le causó inseguridades"

    ¿Cuánto pasa Youna de pensión a su hija? Samahara Lobatón revela el monto y se burla: "Todos los meses tiene problemas"

    Triunfó en Perú como chico reality, desapareció de la TV y HOY triunfa como INFLUENCER Y MODELO en Dubai

    Mary Moncada reaparece y manda ADVERTENCIA a Karla Tarazona por Christian Domínguez: “En provincia quizás hace sus cositas”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;