La colombiana sorprendió al revelar que pensó en perdonar a Edwin Sierra , pero confesó que finalmente decidió no volver con el cómico.

La segunda parte de la participación de Milena Zárate en El Valor de la Verdad, transmitida este domingo 7 de septiembre, generó gran impacto entre los televidentes. La cantante reveló una confesión inesperada sobre su ex pareja, el cómico Edwin Sierra, recordando la difícil etapa de infidelidad que marcó su vida y sorprendiendo con su sinceridad en el set de Beto Ortiz.

Milena Zárate revela que pensó perdonar a Edwin Sierra

La cantante colombiana confesó que, a pesar del profundo daño que le provocó la traición de Edwin Sierra, en algún punto llegó a considerar la idea de perdonarlo. Sin embargo, terminó descartando esa posibilidad al darse cuenta de quién era realmente el hombre con el que compartió varios años de su vida.

Ante la pregunta “¿pensaste en regresar con Edwin Sierra a pesar de que te había puesto los cachos?”, la artista respondió sin dudar: “Verdad”. Acto seguido, aclaró que nunca lo llevó a la práctica, aunque sí lo pensó, pues Sierra intentó insistentemente recuperarla tras revelarse su relación clandestina con Greissy Ortega.

“Una cosa es pensarlo y otra cosa es ejecutarlo. Y en realidad lo llegué a pensar porque después de ese episodio de diciembre, él empieza el ataque, pero al ataque así literal: ‘perdóname, vamos a terapia, vamos donde el padre Pablo, vámonos de viaje’. A todo apelaba, al perro, a la hija, a la familia. Y claro, por ratos me traicionaba el corazón, pero jamás lo hice”, expresó conmovida.

Milena recordó que durante meses Sierra buscó convencerla con todo tipo de recursos emocionales: “Él apelaba a todo, a los años juntos, a la familia, a nuestra hija, a lo que habíamos construido, y claro, eso te hace pensar. Pero yo tenía claro que no era un error lo que había hecho. Una infidelidad no es un error, es un acto planeado, con alevosía, y ya me había mostrado quién era en realidad”.

También reveló que una de las razones más difíciles para cerrar esa etapa fue el apego que había creado con él: “Yo sí lo amé, yo sí quería una familia con él y me costaba mucho desprenderme de ese sueño. Pero cuando ya te muestran quiénes son, cuando ya entiendes qué clase de ser humano tienes al frente, lo único que queda es protegerte”.