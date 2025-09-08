Ítalo Villaseca volvió a generar controversia tras presentar documentos médicos que, según afirma, demostrarían que Greissy Ortega interrumpió de manera voluntaria su embarazo. La información fue difundida en el programa dominical ‘Día D’ y ha despertado amplio interés público. El caso, que involucra a la hermana de Milena Zárate, suma un nuevo capítulo a su historia de conflictos.

Ítalo Villaseca acusa a Greissy Ortega de haberse practicado un aborto y muestra documentos

El escándalo entre Ítalo Villaseca y Greissy Ortega dio un nuevo giro tras la revelación que el empresario presentó en el dominical ‘Día D’. Villaseca aseguró que la hermana de Milena Zárate interrumpió de manera voluntaria el embarazo de su hija y que cuenta con pruebas médicas obtenidas en una clínica de Manhattan.

“Yo no soy un asesino, un monstruo, ella dio a entrever eso, tengo pruebas donde ella se realiza el aborto y el bebé estaba bien. No le propiné golpes, patadas en el estómago, ella debe presentar pruebas, lo que dice es falso”, expresó durante la entrevista.

De acuerdo con el documento exhibido, el procedimiento se realizó en noviembre del 2023, cuando el feto tenía 32 semanas de gestación. “Aquí sale que la bebé estaba sanita. No sé qué hizo con la bebé”, añadió Villaseca con evidente indignación.

Además, explicó cómo tuvo acceso al informe médico: “¿Cómo obtengo ese documento? A ella se le olvida que sigo siendo su esposo. Yo tengo todo el derecho de reclamarlo porque también es mi hija. Me sorprende que haya hecho eso sin remordimiento. Ella antes de eso se hace un chequeo y luego viene lo del aborto”, detalló.

Ítalo Villaseca advierte acciones legales contra Greissy Ortega

Durante su participación en 'Día D', Ítalo Villaseca señaló que no permanecerá en silencio frente a las declaraciones de Greissy Ortega y adelantó que pedirá una rectificación pública. “Es fácil hablar y ponerse a llorar. Solo cuento mi verdad porque esto lo verán mis hijos. Ella hace un show de esto”, sostuvo.