Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

Ítalo Villaseca hace grave acusación contra Greissy Ortega y muestra pruebas: "Se realizó el aborto y el bebé estaba bien"

Ítalo Villaseca genera controversia al presentar documentos médicos que, según él, prueban que Greissy Ortega interrumpió voluntariamente su embarazo.

    Ítalo Villaseca hace grave acusación contra Greissy Ortega y muestra pruebas: "Se realizó el aborto y el bebé estaba bien"
    Ítalo Villaseca expone a Greissy Ortega | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Ítalo Villaseca hace grave acusación contra Greissy Ortega y muestra pruebas: "Se realizó el aborto y el bebé estaba bien"

    Ítalo Villaseca volvió a generar controversia tras presentar documentos médicos que, según afirma, demostrarían que Greissy Ortega interrumpió de manera voluntaria su embarazo. La información fue difundida en el programa dominical Día Dy ha despertado amplio interés público. El caso, que involucra a la hermana de Milena Zárate, suma un nuevo capítulo a su historia de conflictos.

    Ítalo Villaseca acusa a Greissy Ortega de haberse practicado un aborto y muestra documentos

    El escándalo entre Ítalo Villaseca y Greissy Ortega dio un nuevo giro tras la revelación que el empresario presentó en el dominical ‘Día D’. Villaseca aseguró que la hermana de Milena Zárate interrumpió de manera voluntaria el embarazo de su hija y que cuenta con pruebas médicas obtenidas en una clínica de Manhattan.

    “Yo no soy un asesino, un monstruo, ella dio a entrever eso, tengo pruebas donde ella se realiza el aborto y el bebé estaba bien. No le propiné golpes, patadas en el estómago, ella debe presentar pruebas, lo que dice es falso”, expresó durante la entrevista.

    De acuerdo con el documento exhibido, el procedimiento se realizó en noviembre del 2023, cuando el feto tenía 32 semanas de gestación. “Aquí sale que la bebé estaba sanita. No sé qué hizo con la bebé”, añadió Villaseca con evidente indignación.

    Además, explicó cómo tuvo acceso al informe médico: “¿Cómo obtengo ese documento? A ella se le olvida que sigo siendo su esposo. Yo tengo todo el derecho de reclamarlo porque también es mi hija. Me sorprende que haya hecho eso sin remordimiento. Ella antes de eso se hace un chequeo y luego viene lo del aborto”, detalló.

    Ítalo Villaseca advierte acciones legales contra Greissy Ortega

    Durante su participación en 'Día D', Ítalo Villaseca señaló que no permanecerá en silencio frente a las declaraciones de Greissy Ortega y adelantó que pedirá una rectificación pública. “Es fácil hablar y ponerse a llorar. Solo cuento mi verdad porque esto lo verán mis hijos. Ella hace un show de esto”, sostuvo.

    El ex de Ortega aseguró que ya cuenta con documentos para sustentar su posición y que no dudará en iniciar un proceso legal. “Yo voy a proceder con una demanda, yo tengo documentos. Le voy a enviar una carta notarial y quiero que se rectifique y salga a retractarse”, expresó con firmeza.

    Ítalo Villaseca hace grave acusación contra Greissy Ortega y muestra pruebas: "Se realizó el aborto y el bebé estaba bien"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

