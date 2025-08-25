Greissy Ortega revela que Ítalo Villaseca encerraba a su hijo para golpearlo: "No aceptaba que era autista"

Greissy Ortega estremeció en ‘El valor de la verdad’ al confesar que Ítalo Villaseca encerraba y golpeaba a su hijo por no aceptar su condición de autista.

La historia de Greissy Ortega vuelve a estremecer al público. El domingo 24 de agosto, la colombiana reapareció en El valor de la verdad para relatar los pasajes más dolorosos de su tormentosa relación con Ítalo Villaseca, padre de tres de sus cuatro hijos. Desde el inicio de la ronda de preguntas, reveló episodios de violencia que marcaron su vida en Estados Unidos, donde tanto ella como su hijo sufrieron agresiones físicas.

Greissy Ortega confiesa que Ítalo Villaseca golpeaba a su hijo mayor por ser autista

En una revelación que impactó a todos en el set de El valor de la verdad, Greissy Ortega decidió romper el silencio y contar lo que había guardado durante años. De acuerdo con su testimonio, Ítalo Villaseca no solo ejerció violencia contra ella, sino también contra su hijo, a quien rechazaba debido a su diagnóstico de autismo.

"Siempre ha sido una persona violenta, pero con mi hijo lo fue más, porque nunca lo catalogó como su hijo por su condición. (Para él) siempre fue un niño 'retrasado'. Para él no contaba", confesó entre lágrimas la exintegrante de programas de entretenimiento.

La colombiana explicó que los episodios de maltrato comenzaron en Estados Unidos, cuando intentaba rehacer su vida. En ese entonces, Villaseca encerraba al niño en un cuarto y lo dejaba a oscuras como forma de castigo. Ella, marcada por la dependencia emocional, optaba por callar para evitar que su hermana Milena Zárate se preocupara.