Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Greissy Ortega revela que Ítalo Villaseca encerraba a su hijo para golpearlo: "No aceptaba que era autista"

Greissy Ortega estremeció en ‘El valor de la verdad’ al confesar que Ítalo Villaseca encerraba y golpeaba a su hijo por no aceptar su condición de autista.

    Greissy Ortega revela que Ítalo Villaseca encerraba a su hijo para golpearlo: "No aceptaba que era autista"
    Greissy Ortega | Composición Wapa
    Greissy Ortega revela que Ítalo Villaseca encerraba a su hijo para golpearlo: "No aceptaba que era autista"

    La historia de Greissy Ortega vuelve a estremecer al público. El domingo 24 de agosto, la colombiana reapareció en El valor de la verdad para relatar los pasajes más dolorosos de su tormentosa relación con Ítalo Villaseca, padre de tres de sus cuatro hijos. Desde el inicio de la ronda de preguntas, reveló episodios de violencia que marcaron su vida en Estados Unidos, donde tanto ella como su hijo sufrieron agresiones físicas.

    LEER MÁS: Greissy Ortega sorprende al admitir que AGREDIÓ en varias ocasiones a Randol Pastor: "Sentía que me iba a atacar"

    Greissy Ortega confiesa que Ítalo Villaseca golpeaba a su hijo mayor por ser autista

    En una revelación que impactó a todos en el set de El valor de la verdad, Greissy Ortega decidió romper el silencio y contar lo que había guardado durante años. De acuerdo con su testimonio, Ítalo Villaseca no solo ejerció violencia contra ella, sino también contra su hijo, a quien rechazaba debido a su diagnóstico de autismo.

    "Siempre ha sido una persona violenta, pero con mi hijo lo fue más, porque nunca lo catalogó como su hijo por su condición. (Para él) siempre fue un niño 'retrasado'. Para él no contaba", confesó entre lágrimas la exintegrante de programas de entretenimiento.

    TAMBIÉN LEER: Greissy Ortega rompe en llanto y confiesa que odia a su hermana Milena Zárate: "No la quiero cerca de mí"

    La colombiana explicó que los episodios de maltrato comenzaron en Estados Unidos, cuando intentaba rehacer su vida. En ese entonces, Villaseca encerraba al niño en un cuarto y lo dejaba a oscuras como forma de castigo. Ella, marcada por la dependencia emocional, optaba por callar para evitar que su hermana Milena Zárate se preocupara.

    "Él empezó la violencia en Estados Unidos. Lo encerraba en un cuarto y le apagaba la luz (...) Estuve al lado de Ítalo por 10 años, era muy dependiente de él. Soportaba (las agresiones) para que mi hermana (Milena) no me vea destruida", recordó con la voz entrecortada.

    Greissy Ortega revela que Ítalo Villaseca encerraba a su hijo para golpearlo: "No aceptaba que era autista"
    ;