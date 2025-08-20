Wapa.pe
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Greissy Ortega confiesa que Ítalo golpeó y encerró a su hijo en cuarto oscuro

Greissy Ortega reveló en ‘El Valor de la Verdad’ que ítalo Villaseca no solo la maltrató a ella sino también a sus hijos. 

    Greissy Ortega confiesa que Ítalo golpeó y encerró a su hijo en cuarto oscuro
    Greissy Ortega confiesa que Ítalo golpeó y ENCERRÓ a su hijo en cuarto oscuro | Créditos: Composición Wapa | Fuente: El Valor de la Verdad
    Greissy Ortega confiesa que Ítalo golpeó y encerró a su hijo en cuarto oscuro

    ¡Una tortura! La hermana menor de Milena Zárate, Greissy Ortega decidió sentarse en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ para narrar uno de los capítulos más tormentosos de su vida. Todo el horror que vivió (según narra) ocurrió mientras convivía junto a Ítalo Villaseca en Estados Unidos.

    Greissy confesó que perdió a un bebé tras las fuertes agresiones que pasó junto al padre de sus hijos; sin embargo también se atrevió a contar que su expareja no solo la agredía a ella sino también a sus pequeños hijos. ¡Una tortura para toda la familia!

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Edwin Sierra minimiza comentarios de Greyssy y Milena: “Que Dios bendiga a la gente que habla bien o mal de mí”

    Greissy Ortega revela que Ítalo Villaseca golpeó y encerró a uno de sus hijos

    Con lágrimas en los ojos, la hermana menor de Milena Zárate compartió el dolor que fue tener que convivir con Ítalo Villaseca en los Estados Unidos. Y que las agresiones físicas no solo fueron contra ella sino también en contra de los menores.

    “Mi hija me decía ‘mamá mi hermanito está en el cuarto por favor, sácalo de ahí mi papá lo encerró porque le pegó’”, mencionó la joven madre frente a Beto Ortiz.

    Canales de ayuda

    Si eres o conoces a alguien que esté atravesando una situación de violencia familiar, puedes llamar de forma gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este servicio ofrece orientación, apoyo emocional y puede derivar casos graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Funciona las 24 horas, todos los días del año, incluidos feriados. En casos de emergencia, también puedes comunicarte con los bomberos al 116 o con la Policía Nacional al 105.

    SOBRE EL AUTOR:
    Greissy Ortega confiesa que Ítalo golpeó y encerró a su hijo en cuarto oscuro
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

