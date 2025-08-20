Greissy Ortega reveló en ‘El Valor de la Verdad’ que ítalo Villaseca no solo la maltrató a ella sino también a sus hijos.

Greissy Ortega confiesa que Ítalo golpeó y ENCERRÓ a su hijo en cuarto oscuro | Créditos: Composición Wapa | Fuente: El Valor de la Verdad

¡Una tortura! La hermana menor de Milena Zárate, Greissy Ortega decidió sentarse en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ para narrar uno de los capítulos más tormentosos de su vida. Todo el horror que vivió (según narra) ocurrió mientras convivía junto a Ítalo Villaseca en Estados Unidos.

Greissy confesó que perdió a un bebé tras las fuertes agresiones que pasó junto al padre de sus hijos; sin embargo también se atrevió a contar que su expareja no solo la agredía a ella sino también a sus pequeños hijos. ¡Una tortura para toda la familia!

Greissy Ortega revela que Ítalo Villaseca golpeó y encerró a uno de sus hijos

Con lágrimas en los ojos, la hermana menor de Milena Zárate compartió el dolor que fue tener que convivir con Ítalo Villaseca en los Estados Unidos. Y que las agresiones físicas no solo fueron contra ella sino también en contra de los menores.

“Mi hija me decía ‘mamá mi hermanito está en el cuarto por favor, sácalo de ahí mi papá lo encerró porque le pegó’”, mencionó la joven madre frente a Beto Ortiz.

