Exintegrante de Combate deja realities para formar parte de película del cineasta Lucho Llosa

“Yo creo que la intención de Lucho es conectar con la nueva generación de actores. Me gusta mucho su iniciativa de integrar a nuevos talentos y descubrir otros rostros. Estar en esta película nos abrirá un montón de puertas”, señaló.

“Lucho es buena onda, súper educado. De hecho, para mí es una inspiración porque más adelante me gustaría estudiar la carrera de dirección de cine”, confesó el joven actor, quien poco a poco va trazando su camino fuera del formato de la televisión de competencia.

Yunis también dejó entrever su intención de seguir creciendo profesionalmente, no solo en Perú, sino en el extranjero. Planea regresar a México, donde tuvo una experiencia previa grabando para la cinta Reinas sin corona, y donde recibió un consejo que lo marcó.

“Hace algún tiempo estuve en ese país dirigiendo unas pequeñas tomas a Daniela Romo para la película y ella me dijo algo que nunca olvidaré: ‘Hijo, tú vas a ser grande’” , recordó.

Además, no dudó en mencionar como referente a Nicola Porcella, otro exchico reality que ha logrado abrirse camino en la televisión mexicana: “Él la está rompiendo allá, me encantaría que me vaya tan bien como a Nicola”, expresó.