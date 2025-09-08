Greissy Ortega se encuentra en el centro de la controversia tras el testimonio de una mujer, quien afirma tener audios que la comprometen respecto a su embarazo.

El nombre de Greissy Ortega vuelve a estar en el centro de la polémica tras la aparición de un nuevo testimonio. Una mujer peruana residente en Nueva York aseguró tener audios y conversaciones que comprometerían a la colombiana. La testigo afirma que la hermana de Milena Zárate buscó apoyo para tomar una drástica decisión sobre su embarazo con Ítalo Villaseca. Los audios y chats difundidos abren un fuerte debate en torno a su versión.

Mujer rompe su silencio y revela supuestos audios de Greissy Ortega

El caso de Greissy Ortega continúa generando controversia, esta vez con el testimonio de Luz Díaz, una peruana que lleva más de tres décadas viviendo en Nueva York. En entrevista con el dominical ‘Día D’, aseguró que la colombiana la buscó para pedir ayuda en medio de su embarazo y terminó confesándole que no podía hacerse cargo de otro hijo.

“Me incomodó cuando me dijo que tenía siete meses y que no podía continuar con ese embarazo. Yo le respondí que no me iba a meter en ese tema, pero la derivé a la web de una clínica donde podía informarse. Después me pidió favores para acompañarla, aunque finalmente no lo hice”, relató Díaz en la conversación.

La testigo presentó audios y mensajes en los que, según ella, Ortega le pedía apoyo económico, incluso para hacerle un regalo a Ítalo Villaseca. “Lo que pasa es que, como se sabe, ahorita no tengo ni para comprarme el cajón de mi muerte. Nosotros cumplimos nueve años de casados y pues me imagino que él sí va a tener para regalarme algo y yo no. Entonces él quería unas zapatillas, yo quería pedirle el favor y ya cuando yo empecé a trabajar así de cualquier cosa, ya yo empiezo a ir abonando”, se escucha decir a la modelo.

De acuerdo con su versión, Ortega le explicó que no estaba en condiciones de asumir un cuarto embarazo. “Dijo por favor, mire, yo tengo tanto tiempo, yo no puedo tener al bebé, ya tengo tres, usted comprenderá, yo sé que aquí en Nueva York es legal y por favor ayúdeme”, sostuvo la peruana, mostrando indignación por lo que presenció.

Los registros compartidos también exponen conversaciones en las que Greissy habría coordinado su cita en una clínica de Manhattan. En uno de los audios, pide que la acompañen el sábado en la mañana porque tenía programada la intervención. “Me causó un poco de incomodidad porque me dijo que tenía siete meses y le dije mira, yo no me voy a meter, simplemente aquí en este sitio puedes ir”, contó Díaz, quien aseguró que luego volvió a contactarla.

“Lo que pasa es que me tengo que ir el viernes y el sábado allá. El sábado no sé si usted podría venir en la mañana porque me toca ir en la mañana, porque por lo menos el viernes sí se puede. Inclusive no hay nadie que me recoja, pero por lo menos sí se puede el viernes. Pero el sábado no”, se le escucha decir a Greissy en uno de los mensajes.

Finalmente, Díaz explicó que no busca aprovecharse de la situación, sino dar a conocer lo que considera la verdad. “Nunca más volví a saber de ella hasta que la vi contando otra historia en televisión. Me dio cólera, porque esa mentira podía destruir la vida de una persona”, subrayó.

Ítalo Villaseca desmiente a Greissy Ortega

El enfrentamiento mediático entre Ítalo Villaseca y Greissy Ortega continúa escalando. En la última edición del dominical Día D, el empresario presentó documentos médicos que, según él, demostrarían que la colombiana interrumpió su embarazo en una clínica de Manhattan.

“Yo no soy un asesino, un monstruo, ella dio a entrever eso, tengo pruebas donde ella se realiza el aborto y el bebé estaba bien. No le propiné golpes, patadas en el estómago, ella debe presentar pruebas, lo que dice es falso”, señaló durante la entrevista.

Los papeles que mostró apuntan a que la intervención se habría realizado en noviembre de 2023, cuando el feto ya tenía 32 semanas de gestación. “Aquí sale que la bebé estaba sanita. No sé qué hizo con la bebé”, comentó Villaseca con visible molestia.