El velatorio de Jaime Chincha se dio a las 5 p.m. en la iglesia Virgen de Fátima. Los motivos de su fallecimiento aún se investigan.

El periodista Jaime Chincha falleció el domingo 7 de setiembre a los 48 años en su vivienda de Miraflores, generando gran conmoción en el periodismo peruano. Colegas y allegados expresaron sorpresa por su repentina muerte, considerando su reciente actividad profesional. Con una destacada trayectoria en los medios, el deceso de Chincha ha tenido una amplia repercusión pública, dejando un profundo impacto en quienes siguieron su labor durante años.

Cerca de las 7 de la mañana, los servicios de emergencia recibieron un aviso sobre la situación de Jaime Chincha en su vivienda. Inicialmente, la alerta fue atendida por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes llegaron al lugar. Posteriormente, se notificó a la policía de la Comisaría de Miraflores sobre el fallecimiento del periodista. Al ingresar al domicilio, los efectivos junto al médico de cabecera, Dacio Félix Maldonado Bravo, confirmaron el deceso, registrándose oficialmente en el acta policial correspondiente.

Restos son velados en intimidad familiar

El velatorio de Jaime Chincha se llevó a cabo el 7 de setiembre, el mismo día de su fallecimiento, desde las 17:00 horas en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores. La ceremonia tuvo carácter privado, con acceso únicamente para familiares y allegados cercanos. El féretro fue trasladado a la capilla ardiente y, una vez iniciada la misa, las puertas se cerraron. En los exteriores, la familia pidió disculpas a la prensa por no permitir el ingreso, aclarando que las honras fúnebres se realizarían de manera reservada.