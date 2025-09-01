Milena Zárate confesó que engañó a la exesposa de Jonathan Maicelo al negarle su vínculo con él, revelando la verdad tras años de rumores y especulaciones.

Milena Zárate participó en la más reciente edición de El Valor de la Verdad, donde compartió aspectos íntimos de su vida personal. Durante la entrevista, la colombiana sorprendió al referirse a su vínculo con el boxeador Jonathan Maicelo, además de mencionar a su exesposa, Débora Luna Victoria Gamarra. Sus revelaciones despertaron interés, pues abordó los rumores que desde hace tiempo circulaban acerca de la relación entre ambos y su impacto mediático.

Milena Zárate admite que mintió a la exesposa de Maicelo

Sentada en el recordado sillón rojo, Milena Zárate reveló que engañó a la exesposa de Jonathan Maicelo cuando esta la buscó para aclarar las sospechas sobre su cercanía con el boxeador. Según explicó, prefirió resguardarlo antes que decir la verdad. "Sí me parecía guapo. Pero no decía 'No' ni 'Sí' y hacía que todos especularan", recordó Milena sobre los primeros rumores.

La artista narró que, pese a conocer lo que realmente ocurría, optó por negarlo al ser consultada: "Por eso ella me llama porque empieza a salir en todos los programas y él le decía que solo éramos amigos y estábamos trabajando y la mujer, como sabe de qué pie cojea, me buscó para que le confirmara (...) Yo le dije que no había nada, yo le mentí. Sabes por qué no le dije lo que estaba pasando, por él, para cuidarlo, para protegerlo a él", expresó.

¿Milena Zárate compartió jacuzzi con Jonathan Maicelo?

Beto Ortiz, conductor del espacio, le consultó directamente a Milena Zárate sobre los rumores que vinculaban a Jonathan Maicelo en el jacuzzi de su habitación. Ella lo negó rotundamente y respondió con firmeza. "Siempre iba a mi casa, no se quedaba a dormir. Ahí vivía mi papá, mis hermanos, mi hija. Mi casa es sagrada y él iba porque trabajábamos juntos y me recogía", explicó Zárate.

La colombiana recalcó que el boxeador jamás accedió a zonas privadas de su hogar, en especial al dormitorio y al jacuzzi de su hija. "¿Maicelo en mi cuarto? Jamás, porque mi hija duerme en mi cuarto. No hay la menor posibilidad de que se meta en mi jacuzzi. Él solo iba a la sala, a veces ni subía porque mi casa está en el piso 5 y no hay ascensor. Nunca ha pasado nada", afirmó.