ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Melissa Klug acusa a Jefferson Farfán de impedir que su hijo estudie en el extranjero: "No hay comunicación"

Melissa Klug reveló que su hijo quiere estudiar en el extranjero, pero no logra comunicarse directamente con Jefferson Farfán.

    Melissa Klug acusa a Jefferson Farfán de impedir que su hijo estudie en el extranjero: “No hay comunicación”
    Melissa Klug | Composición Wapa
    Melissa Klug acusa a Jefferson Farfán de impedir que su hijo estudie en el extranjero: “No hay comunicación”

    Melissa Klug sorprendió al contar en 'Magaly TV La Firme' que su expareja, Jefferson Farfán, estaría dificultando los estudios de su hijo mayor en el extranjero. La empresaria reveló que, a pesar del deseo de su hijo de continuar su educación fuera del país, no existe comunicación directa con el exfutbolista, lo que complica sus planes académicos y genera tensión en medio de la disputa legal que ambos mantienen.

    Hijo de Melissa Klug no puede estudiar por falta de diálogo

    El pasado jueves, 'Magaly TV La Firme' difundió una entrevista exclusiva con Melissa Klug, donde la chalaca confesó que no tiene comunicación directa con Jefferson Farfán, lo que dificulta alcanzar acuerdos sobre sus hijos.

    “Yo le digo a la abogada y ella se lo comunica a él (Jefferson). Él dice que va a hablar con su hijo, pero su hijo me dice que nunca hablan (sobre sus estudios). (¿Su hijo nunca habla con su padre?) Sí, pero él (Jefferson) dice que hablen los abogados”, señaló Klug.

    Melissa agregó que esta situación ha impedido que su hijo mayor cumpla su deseo de estudiar en el extranjero, por lo que ahora espera que, al cumplir 18 años, pueda contar con el apoyo de su padre.

    “Cumpliendo los 18 quiere irse al extranjero. Es ahí donde su padre tiene que cubrir sus gastos. Él quiere hacer su traspaso. Desde un inicio quiso irse y su padre lo sabe. (¿Por qué no se fue desde un inicio?) Como no hay comunicación y siempre son los abogados, los abogados no siempre responden”, afirmó.

    Melissa Klug utilizó el espacio del programa de espectáculos para dirigirse a Jefferson Farfán y solicitarle queasista con más frecuencia a los partidos de su hijo menor. “Ha ido un par de veces, como dos o ya, tres. Aprovecho sus cámaras para decirle que vaya más seguido, para que lo ayude y motive”, mencionó la empresaria.

    Melissa Klug acusa a Jefferson Farfán de impedir que su hijo estudie en el extranjero: “No hay comunicación”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

