Melissa Klug lanza advertencia a Farfán tras no presentarse por segunda vez a conciliación

Melissa Klug lanza advertencia a Farfán tras no presentarse por segunda vez a conciliación

A pesar de sus intentos de llegar a un acuerdo extrajudicial, Jefferson Farfán no se presentó a la cita, lo que llevó a Melissa Klug a emprender nuevas acciones judiciales.

    Melissa Klug advierte a Farfán | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Melissa Klug y Jefferson Farfán siguen enfrentados en medio de una batalla legal que no da tregua. El exjugador de Alianza Lima no acudió a la segunda cita de conciliación, lo que llevó a la madre de sus hijos a anunciar un nuevo paso en el proceso.

    Melissa Klug advierte tras nueva ausencia de Jefferson Farfán en conciliación

    La tensión entre Melissa Klug y Jefferson Farfán sigue en aumento luego de que el exfutbolista Jefferson Farfán no se presentara a la segunda citación de conciliación, programada para el 26 de agosto. La empresaria, quien busca un reajuste en la pensión de sus hijos de 17 y 11 años, expresó su molestia y lanzó una firme advertencia a través de sus redes sociales.

    Desde hace semanas, la popular “Blanca de Chucuito” había manifestado su deseo de llegar a un acuerdo extrajudicial con el padre de sus hijos. No obstante, tras la ausencia de la “Foquita” en la primera audiencia, Melissa esperaba que en esta segunda oportunidad el encuentro finalmente se concrete. Sin embargo, su expectativa se desvaneció al confirmar que Farfán no asistió.

    “Con mi abogado Wilmer Eduardo Arica en la segunda citación para conciliar y la otra parte no se presentó”, compartió Klug junto a una fotografía en la que aparece con su defensa legal.

    Frente a este escenario, la empresaria no dudó en reafirmar que el proceso seguirá un nuevo rumbo. “No asistió, se procede por vía judicial. Que siga su curso”, señaló en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores.

    La postura de Melissa Klug marca un nuevo capítulo en su disputa con Jefferson Farfán, la cual ya había escalado anteriormente cuando la justicia falló en contra de ella en el caso del supuesto incumplimiento del acuerdo de confidencialidad. Ahora, la madre de Samahara Lobatón deja claro que está dispuesta a llevar el tema hasta las últimas instancias judiciales.

    Melissa Klug desmiente exigir pensión para sus hijos hasta los 28 años

    En conversación con el diario Trome, la empresaria desmintió que haya solicitado que el exfutbolista contribuya con una pensión para sus dos hijos hasta que cumpliesen los 28 años.

    "Eso no es así. Esa información la sacó un diario desinformando, hablando falsedades. El monto de pensión que dicen es exorbitante, totalmente falso", señaló. Además, esta adelantó que seguirá sobre los procesos de pensión y el resto de juicios con su expareja.

    "No me queda otra opción, tengo que defenderme y lo seguiré haciendo porque no entiendo qué buscan, por qué tanto hostigamiento, por qué tantos ataques y daño", precisó.

    ;