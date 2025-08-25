Melissa Klug corrigió EN VIVO a Janet Barboza en "América Hoy" por difundir información “errónea” sobre la pensión que exige a Jefferson Farfán .

La empresaria chalaca Melissa Klug apareció en el set de "América Hoy" este lunes 25 de agosto para aclarar los comentarios de Janet Barboza sobre su proceso legal con Jefferson Farfán. La conductora había afirmado que la “Blanca de Chucuito” exigiría una pensión de alimentos hasta que sus hijos cumplan 28 años, versión que la modelo negó rotundamente.

Melissa Klug aclara su situación con Jefferson Farfán

En plena transmisión en vivo, Melissa Klug expresó su incomodidad por lo dicho por Janet Barboza y no dudó en corregirla: “Es una mala información que has dado. Tú puedes comentar lo que quieras y yo lo voy a respetar porque esa es tu opinión, pero esta vez te quiero aclarar que diste una mala información”, señaló la empresaria.

La madre de Adriano y Jeremy también desmintió que hubiera solicitado un monto específico de pensión o que su pedido incluyera un plazo hasta los 28 años de sus hijos: “El día que Verónica fue a entrevistarme con mi abogado, yo nunca dije precios, nunca dije montos. Tú los has dado, no sé de dónde, no es la realidad. Tampoco dije que yo quería una pensión hasta que cumpla los 28 años”, puntualizó.

Janet Barboza responde a Melissa Klug

Ante la firme posición de Klug, Janet Barboza defendió la información que compartió en el programa. Según explicó, no se trataba de un invento personal, sino de datos obtenidos de un reportaje ya publicado en plataformas digitales: “Esa es una información que está en YouTube, es un reportaje que te han hecho en otro medio. Es una información que tu abogado sale hablando, tu abogado le dice a un periodista y yo de ahí saco la información”, sostuvo la conductora.