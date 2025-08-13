Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Jefferson Farfán recibirá un millón soles de Melissa Klug tras ganarle juicio, según reveló Janet Barboza

Janet Barboza destapa que Melissa Klug perdió juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagar un millón de soles por romper un acuerdo de confidencialidad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jefferson Farfán recibirá un millón soles de Melissa Klug tras ganarle juicio, según reveló Janet Barboza
    Melissa Klug deberá pagar un millón de soles Jefferson Farfán. | Composición Wapa.
    Jefferson Farfán recibirá un millón soles de Melissa Klug tras ganarle juicio, según reveló Janet Barboza

    En una edición reciente de América Hoy, Janet Barboza dejó boquiabiertos a los televidentes al informar que Melissa Klug habría perdido el juicio que Jefferson Farfán le interpuso por incumplir una cláusula de confidencialidad. Según la conductora, la empresaria deberá pagar una reparación civil que bordea el millón de soles.

    “Recordemos que Jefferson Farfán le hizo un juicio a Melissa Klug porque ella vulneró una cláusula de contrato de confidencialidad, donde ella no podía mencionarlo”, señaló la popular ‘Rulitos’ en vivo.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Melissa Klug ‘SUPLICA’ a Farfán acabar con las demandas tras conocer que habría perdido juicio de millón de soles

    La noticia surgió luego de que Klug asegurara que busca llegar a un acuerdo con el exfutbolista por la manutención de sus hijos. Sin embargo, Barboza no dejó pasar la oportunidad para recordar el litigio pasado y dar nuevos detalles sobre su desenlace.

    Un millón de soles por reparación civil

    De acuerdo con la versión de Barboza, sus fuentes le confirmaron que el fallo favoreció a Jefferson Farfán, conocido como el “10 de la calle”.

    “Tengo entendido que ese juicio habría llegado a su fin. El ganador sería Jefferson Farfán y el monto por indemnización ascendería a un millón de soles”, precisó la conductora.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad': "¡No, dime por qué!"

    El polémico acuerdo de confidencialidad

    El contrato de confidencialidad que habría firmado Melissa Klug volvió a generar titulares tras la revelación de Evelyn Vela en una entrevista para el pódcast Café con la Chévez.

    “No fue exactamente así, pero algo parecido. A mí no, a Melissa (Klug)”, dijo la ex amiga de la ‘Blanca de Chucuito’, dejando atónitos a los presentes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jefferson Farfán recibirá un millón soles de Melissa Klug tras ganarle juicio, según reveló Janet Barboza
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad': "¡No, dime por qué!"

    Gisela Valcárcel toma drástica medida en medio de derrota legal ante Monique Pardo e insólita compensación

    Suheyn Cipriani revela contudente mensaje tras dolorosa revelación de su mamá

    Usuarios arremeten contra Ricardo Morán por impedir que concursante de 'Yo Soy' agradezca a Dios

    Samahara Lobaton filtra información y revela que Jefferson Farfán habría amenazado a Bryan Torres para separarlos

    Lo más vistos en Farándula

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Caos en concierto de Corazón Serrano: aglomeración en show deja varios heridos

    Ricardo Morán minimizó en vivo a Carlos Alcántara en 'Yo Soy': "Aprendió a ser jurado viendo tutoriales de YouTube"

    Melissa Klug exige aumento de pensión a Jefferson Farfán y él no se presenta a conciliación

    Filtran IMPACTANTE contrato que Jefferson Farfán impuso a Melissa Klug tras larga batalla legal

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;