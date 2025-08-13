Janet Barboza destapa que Melissa Klug perdió juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagar un millón de soles por romper un acuerdo de confidencialidad.

En una edición reciente de América Hoy, Janet Barboza dejó boquiabiertos a los televidentes al informar que Melissa Klug habría perdido el juicio que Jefferson Farfán le interpuso por incumplir una cláusula de confidencialidad. Según la conductora, la empresaria deberá pagar una reparación civil que bordea el millón de soles.

“Recordemos que Jefferson Farfán le hizo un juicio a Melissa Klug porque ella vulneró una cláusula de contrato de confidencialidad, donde ella no podía mencionarlo”, señaló la popular ‘Rulitos’ en vivo.

La noticia surgió luego de que Klug asegurara que busca llegar a un acuerdo con el exfutbolista por la manutención de sus hijos. Sin embargo, Barboza no dejó pasar la oportunidad para recordar el litigio pasado y dar nuevos detalles sobre su desenlace.

Un millón de soles por reparación civil

De acuerdo con la versión de Barboza, sus fuentes le confirmaron que el fallo favoreció a Jefferson Farfán, conocido como el “10 de la calle”.

“Tengo entendido que ese juicio habría llegado a su fin. El ganador sería Jefferson Farfán y el monto por indemnización ascendería a un millón de soles”, precisó la conductora.

El polémico acuerdo de confidencialidad

El contrato de confidencialidad que habría firmado Melissa Klug volvió a generar titulares tras la revelación de Evelyn Vela en una entrevista para el pódcast Café con la Chévez.