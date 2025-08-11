Wapa.pe
Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en ‘América Hoy’; conductora sorprende con su reacción

Janet Barboza vivió un momento tenso en 'América hoy' cuando el perro de Onelia Molina la mordió en vivo. "Es la vibra", dijo Giselo.

    Onelia Molina visitó el set de 'América hoy' el lunes 11 de agosto para hablar sobre la nueva etapa que está viviendo con Mario Irivarren. La participante de 'Esto es guerra' estuvo en el programa de América TV junto a su mascota, Nieves. Durante la transmisión, ocurrió un incidente inesperado cuando la perrita mordió a la conductora Janet Barboza, lo que causó sorpresa y desconcierto en la presentadora ante esta inesperada reacción del animal.

    Perro de Onelia Molina muerde en vivo a Janet Barboza

    Todo ocurrió cuando la reconocida 'Rulitos' se acercó al asiento donde estaban Onelia y su perrita. Al intentar acariciar a 'Nieves', esta reaccionó atacándola y mordiéndole la mano. "La mordió, la mordió, es la vibra. Ahí sí es la mala vibra", comentó Edson Dávila, 'Giselo', mientras Ethel Pozo y el resto mostraban preocupación.

    Después de morder a Janet Barboza, la perrita de Onelia Molina se notó claramente nerviosa. La presentadora de 'América hoy' explicó que el mordisco fue causado por el estrés que sentía la mascota de la chica reality. "Es que el ruido la está perturbando", dijo, apoyada por Valeria Piazza, quien pidió al DJ bajar el volumen para no incomodar más a Nieves.

    "Anémico, baja un poquito el volumen, por favor, para que no se me estrese", pidió Onelia Molina. Ella se mostró sorprendida por lo ocurrido, ya que contó que desde el inicio su mascota Nieves se llevaba muy bien con Mario Irivarren.

    "Sí, desde el primer momento, pero es bien celosa", añadió Onelia Molina, quien también mencionó que está pasando por su mejor etapa con Mario Irivarren tras retomar su relación. "Es el amor de mi vida. Si estoy con él y he decidido darle una segunda oportunidad es porque si siento que vale la pena y lo amo", manifestó.

    Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en 'América Hoy'; conductora sorprende con su reacción
