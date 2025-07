"A mí lo que me molesta, y quiero ser muy clara y enfática con esto, es que tenemos una justicia cuando se trata de personajes públicos. A mí lo que me molesta es que no se mida con la misma vara a las miles de víctimas que hay en este país. (...) A mí no me gusta que se utilice la vida de una persona para ejemplificar y para intentar dar mensajes para que los demás tengan miedo, por ahí no va", expresó con indignación.