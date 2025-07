Magaly Medina se pronunció sobre el conflicto entre su esposo, Alfredo Zambrano , y Janet Barboza . El notario decidió enviarle una carta notarial a la conductora de 'América Hoy' tras sentirse afectado por sus declaraciones. Ante esta situación, la ‘Urraca’ no dudó en respaldar públicamente a su pareja y defender su trabajo.

“Él es un notario reconocido por su integridad que se encarga de dar fe y no puede permitir que, por fastidiarme a mí, manchen su honor y reputación. Tiene una impecable trayectoria de 26 años como notario y no va a permitir qué improvisadas le adjudiquen delitos que no ha cometido”, dijo en una entrevista para Trome.