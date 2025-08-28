Esposa de 'Cri Cri' se vio más que feliz por la pronta liberación de su pareja y padre de sus hijos. Pero, ¿qué dijo sobre Jefferson Farfán ?

Esposa de ‘Cri Cri’ DEJA en SHOCK al romper su silencio y hacer revelación sobre Farfán | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV / Difusión

Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, fue liberado luego de pasar casi un año en prisión preventiva acusado de abuso. Tras la decisión del Poder Judicial, tanto su madre, Cecilia Guadalupe, como su esposa, dieron declaraciones a la prensa. No obstante, lo que más sorprendió fue lo dicho por la pareja del primo de Jefferson Farfán, quien hizo una revelación contundente sobre el exfutbolista.

La esposa de ‘Cri Cri’ y su mensaje sobre Jefferson Farfán

En declaraciones a Magaly TV La Firme, la madre de los hijos de Martínez expresó la felicidad de la familia por la salida en libertad del exfutbolista. “Claro, (está) feliz. Hace diez minutos ha hablado, ha llorado de alegría. Estamos a la espera de su salida para que vea a los bebé”, señaló emocionada.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue cuando mencionó que Jefferson Farfán decidió no tener contacto con ellos. “Solo sé que está absuelto de todo. (¿Jefferson se ha comunicado con ustedes?) No, no, para nada”, afirmó.

Cecilia Guadalupe celebra la inocencia de su hijo