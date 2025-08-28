Esposa de ‘Cri Cri’ deja en shock al romper su silencio y hacer revelación sobre Jefferson FarfánÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, fue liberado luego de pasar casi un año en prisión preventiva acusado de abuso. Tras la decisión del Poder Judicial, tanto su madre, Cecilia Guadalupe, como su esposa, dieron declaraciones a la prensa. No obstante, lo que más sorprendió fue lo dicho por la pareja del primo de Jefferson Farfán, quien hizo una revelación contundente sobre el exfutbolista.
La esposa de ‘Cri Cri’ y su mensaje sobre Jefferson Farfán
En declaraciones a Magaly TV La Firme, la madre de los hijos de Martínez expresó la felicidad de la familia por la salida en libertad del exfutbolista. “Claro, (está) feliz. Hace diez minutos ha hablado, ha llorado de alegría. Estamos a la espera de su salida para que vea a los bebé”, señaló emocionada.
PUEDES LEER: Madre de ‘Cri Cri’ impacta al revelar que mamá de Jefferson Farfán sí la apoyó: "No hablo con él"
Sin embargo, lo que llamó más la atención fue cuando mencionó que Jefferson Farfán decidió no tener contacto con ellos. “Solo sé que está absuelto de todo. (¿Jefferson se ha comunicado con ustedes?) No, no, para nada”, afirmó.
Cecilia Guadalupe celebra la inocencia de su hijo
Por su parte, Cecilia Guadalupe, madre de Martínez, también se pronunció y resaltó que la justicia le dio la razón gracias a las pruebas a favor de su hijo. “Claro, la Justicia me está dando la razón ¿por qué? Porque están los exámenes que arrojan todos a favor de mi hijo (...) Posiblemente hoy día en un par de horas, estamos esperando. Después de 11 meses y seis días”, comentó la tía de Farfán.