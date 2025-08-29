Milena Zárate, la cantante colombiana, confesó en El valor de la verdad que tuvo “rounds clandestinos” con Jonathan Maicelo cuando aún era hombre casado.

La cantante colombiana Milena Zárate encendió la polémica al confesar en El valor de la verdad que vivió “rounds clandestinos” con el exboxeador Jonathan Maicelo mientras él aún estaba casado. Una revelación que no solo sacude el mundo del espectáculo, sino que también genera intensos comentarios, críticas y reacciones encendidas en redes sociales.

Milena Zárate confiesa encuentros secretos con Maicelo

Meses atrás, Milena Zárate había rechazado cualquier nexo con Jonathan Maicelo, sobre todo luego de que él mismo la mencionara en una entrevista con Beto Ortiz. En aquel entonces, se mostró firme e incluso indignada. Sin embargo, los rumores no cesaron y ahora, frente al conocido sillón rojo, decidió hablar con la verdad.

“Sí, él siempre iba a mi departamento”, confesó entre risas nerviosas, dejando en claro que lo suyo no fue solo amistad. Sus palabras causaron sorpresa inmediata en los presentes y despertaron expectativa por lo que aún falta revelar en la emisión completa.

Cuando Beto Ortiz le preguntó de frente si existieron acercamientos físicos, Milena respondió sin rodeos: “Yo le estaba dando entrada a él. Sí había pasado un beso, algunas cosas así”. La tensión creció y el público quedó en suspenso, más aún cuando apareció el tema del jacuzzi, una revelación que la cantante reservó para el programa íntegro.

Milena Zárate y la mentira a la esposa de Maicelo para ocultar su romance