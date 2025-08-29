Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Milena Zárate admite romance clandestino con Jonathan Maicelo pese a que aún estaba casado

Milena Zárate, la cantante colombiana, confesó en El valor de la verdad que tuvo “rounds clandestinos” con Jonathan Maicelo cuando aún era hombre casado.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Milena Zárate admite romance clandestino con Jonathan Maicelo pese a que aún estaba casado
    Milena Zárate | Composición Wapa
    Milena Zárate admite romance clandestino con Jonathan Maicelo pese a que aún estaba casado

    La cantante colombiana Milena Zárate encendió la polémica al confesar en El valor de la verdad que vivió “rounds clandestinos” con el exboxeador Jonathan Maicelo mientras él aún estaba casado. Una revelación que no solo sacude el mundo del espectáculo, sino que también genera intensos comentarios, críticas y reacciones encendidas en redes sociales.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Magaly Medina critica a María Fe por lucirse otra vez con Josimar tras nueva infidelidad: “¡La migajera del año!”

    Milena Zárate confiesa encuentros secretos con Maicelo

    Meses atrás, Milena Zárate había rechazado cualquier nexo con Jonathan Maicelo, sobre todo luego de que él mismo la mencionara en una entrevista con Beto Ortiz. En aquel entonces, se mostró firme e incluso indignada. Sin embargo, los rumores no cesaron y ahora, frente al conocido sillón rojo, decidió hablar con la verdad.

    Sí, él siempre iba a mi departamento”, confesó entre risas nerviosas, dejando en claro que lo suyo no fue solo amistad. Sus palabras causaron sorpresa inmediata en los presentes y despertaron expectativa por lo que aún falta revelar en la emisión completa.

    Cuando Beto Ortiz le preguntó de frente si existieron acercamientos físicos, Milena respondió sin rodeos: “Yo le estaba dando entrada a él. Sí había pasado un beso, algunas cosas así”. La tensión creció y el público quedó en suspenso, más aún cuando apareció el tema del jacuzzi, una revelación que la cantante reservó para el programa íntegro.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Hija mayor de Pamela López y Christian Cueva SORPRENDE como presentadora de programa digital: Cautivó con su carisma

    Milena Zárate y la mentira a la esposa de Maicelo para ocultar su romance

    El testimonio de Milena Zárate no se quedó solo en lo personal, pues recordó un momento tenso cuando la esposa de Maicelo la encaró. “Me dice que ella es la esposa, que están casados desde hace muchos años, y me empieza a preguntar si es verdad que yo tengo una relación con él… y yo le digo que no”, contó. Ante la pregunta de Beto sobre si mintió, ella fue contundente: “Le mentí, sí”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Milena Zárate admite romance clandestino con Jonathan Maicelo pese a que aún estaba casado
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    Esposa de ‘Cri Cri’ deja en shock al romper su silencio y hacer revelación sobre Jefferson Farfán

    La radical transformación de Geni Alves: De triunfar en la farándula y casi perderlo a dedicarse a este nuevo oficio

    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

    Jefferson Farfán reacciona así ante liberación de 'Cri Cri' tras denuncia: "Consternado, no puede creer esto"

    Lo más vistos en Farándula

    Tula Rodríguez sería la nueva conductora tras salida del aire de 'América Hoy' tras conflicto con Gisela Valcárcel

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    Ethel Pozo reaparece con dolorosas palabras en medio de salida del aire de 'América Hoy': "Todo cambia"

    Edison Flores revela que la separación con Ana Siucho le ‘quitó su tranquilidad’

    Mujer ampayada con Gustavo Salcedo rompe su silencio tras separación de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;