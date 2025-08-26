Wapa.pe
Jazmín Pinedo adelanta su ingreso tras anuncio de Gisela Varcárcel y cierre del programa 'América Hoy'

Greissy Ortega admite ser mentirosa y Beto Ortiz la expone EN VIVO: "Le mentiste al polígrafo"

Greissy Ortega impactó en El valor de la verdad al admitir que es “mentirosa” frente a Beto Ortiz y aun así ganar los 15 mil soles.

    Greissy Ortega admite ser mentirosa y Beto Ortiz la expone EN VIVO: “Le mentiste al polígrafo”
    Greissy Ortega revela que es una mentirosa. | Composición Wapa.
    Greissy Ortega admite ser mentirosa y Beto Ortiz la expone EN VIVO: “Le mentiste al polígrafo”

    La participación de Greissy Ortega en El valor de la verdad dejó a más de uno con la boca abierta. La colombiana, expareja de Ítalo Villaseca y hermana de Milena Zárate, terminó la noche con una confesión inesperada: reconoció que se considera una persona mentirosa. Su respuesta, que fue validada como “verdad” por el polígrafo, causó sorpresa en el set y en el propio Beto Ortiz.

    La declaración que puso en aprietos a Greissy Ortega

    Durante el cuestionario, Greissy abordó temas delicados como las agresiones que habría sufrido con Ítalo Villaseca en Estados Unidos, e incluso acusó a su hermana Milena de haber tenido un forcejeo con su hijo con autismo. Sin embargo, fue la última pregunta la que generó mayor impacto.

    LEE MÁS: Pamela Franco y Christian Cueva se reunen en Ecuador y disiparon los rumores de ruptura con fotos: “Nuestros momentos son únicos”

    “¿Te consideras mentirosa?” fue la interrogante. Contra todo pronóstico, Ortega respondió que sí, y el resultado del polígrafo marcó “verdad”. La escena dejó en shock a todos, incluido el conductor.

    “Esta pregunta dice ‘eres mentirosa’ y tú le mentiste al polígrafo y luego corregiste la mentira. Silvia (la experta) dice ‘verdad’. Creo que la gente lo ha entendido perfectamente. Ahora, todos hemos mentido en algunas circunstancias”, comentó Ortiz, recordando que la colombiana incluso admitió haber engañado a Migraciones en el pasado.

    Las mentiras que reconoció públicamente

    La joven no dudó en enumerar los episodios de su vida donde mintió. “He mentido con el matrimonio, con la conciliación, con lo de Migraciones, que he tenido una vida de fantasía cuando ha sido tenebrosa, he mentido en tantas cosas que eso me enseñó a decir ya no más mentiras. No me siento orgullosa, pero algunas me sirvieron y otras no tanto”, confesó.

    NO TE PIERDAS: Samahara Lobatón sorprende al facturar vendiendo zapatos de su hija por S/10: “El que paga primero lo se lleva”

    Pese a ello, Greissy aseguró que actualmente busca vivir de manera distinta. “Yo creo que la pregunta real es si he sido mentirosa. Creo que ahora estoy haciendo las cosas a la legal, si es blanco o negro”, señaló.

    ¿Perdió el premio tras admitirlo?

    Aunque su respuesta sorprendió, no le impidió llevarse los 15 mil soles del programa. Según dijo, ese dinero representa una oportunidad para cerrar una etapa difícil y empezar desde cero.

    SOBRE EL AUTOR:
    Greissy Ortega admite ser mentirosa y Beto Ortiz la expone EN VIVO: “Le mentiste al polígrafo”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

