Greissy Ortega impactó en El valor de la verdad al admitir que es “mentirosa” frente a Beto Ortiz y aun así ganar los 15 mil soles.

La participación de Greissy Ortega en El valor de la verdad dejó a más de uno con la boca abierta. La colombiana, expareja de Ítalo Villaseca y hermana de Milena Zárate, terminó la noche con una confesión inesperada: reconoció que se considera una persona mentirosa. Su respuesta, que fue validada como “verdad” por el polígrafo, causó sorpresa en el set y en el propio Beto Ortiz.

La declaración que puso en aprietos a Greissy Ortega

Durante el cuestionario, Greissy abordó temas delicados como las agresiones que habría sufrido con Ítalo Villaseca en Estados Unidos, e incluso acusó a su hermana Milena de haber tenido un forcejeo con su hijo con autismo. Sin embargo, fue la última pregunta la que generó mayor impacto.

“¿Te consideras mentirosa?” fue la interrogante. Contra todo pronóstico, Ortega respondió que sí, y el resultado del polígrafo marcó “verdad”. La escena dejó en shock a todos, incluido el conductor.

“Esta pregunta dice ‘eres mentirosa’ y tú le mentiste al polígrafo y luego corregiste la mentira. Silvia (la experta) dice ‘verdad’. Creo que la gente lo ha entendido perfectamente. Ahora, todos hemos mentido en algunas circunstancias”, comentó Ortiz, recordando que la colombiana incluso admitió haber engañado a Migraciones en el pasado.

Las mentiras que reconoció públicamente

La joven no dudó en enumerar los episodios de su vida donde mintió. “He mentido con el matrimonio, con la conciliación, con lo de Migraciones, que he tenido una vida de fantasía cuando ha sido tenebrosa, he mentido en tantas cosas que eso me enseñó a decir ya no más mentiras. No me siento orgullosa, pero algunas me sirvieron y otras no tanto”, confesó.

Pese a ello, Greissy aseguró que actualmente busca vivir de manera distinta. “Yo creo que la pregunta real es si he sido mentirosa. Creo que ahora estoy haciendo las cosas a la legal, si es blanco o negro”, señaló.

¿Perdió el premio tras admitirlo?