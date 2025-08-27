Milena Zárate regresa a 'El Valor de la Verdad' con confesiones que avivarán la controversia sobre su vida privada, incluyendo su supuesto romance con Maicelo.

El esperado regreso de Milena Zárate a ‘El Valor de la Verdad’ promete remover viejas heridas y encender la polémica. Además de confrontar lo dicho por Greissy Ortega, la artista confiesa un vínculo sentimental con Jonathan Maicelo. Sus declaraciones revelan detalles inesperados de una historia que pocos conocían.

Milena Zárate hace explosivas confesiones en ‘El Valor de la Verdad’

Milena Zárate vuelve a sentarse en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, en una edición que promete encender nuevamente la polémica. Su participación surge como respuesta a las recientes declaraciones de su hermana Greissy Ortega, quien semanas atrás expuso fuertes episodios familiares y confirmó la ruptura definitiva del vínculo entre ambas.

Pero más allá de los temas familiares, Milena sorprendió al abrir un capítulo oculto de su vida: su vínculo con el exboxeador Jonathan Maicelo. La artista confesó que llegó a involucrarse sentimentalmente con él, pese a saber que estaba casado.

“Y me dice que ella es la esposa de Maicelo. Ellos están casados hace muchos años. Y yo: 'Ajá. Sí'. Y me empieza a preguntar y a decirme que si es verdad que yo tengo una relación con él. Y yo le dije que no. Le mentí”, relató durante la entrevista.

Frente a las incisivas preguntas de Beto Ortiz, la cantante admitió que la relación sí existió, aunque sin llegar a mayores compromisos. “Yo le estaba dando entrada a él. Sí, había pasado de pronto un beso, algunas cosas así”, reconoció. También contó que el deportista la visitaba en su departamento y que incluso salían juntos en moto.

Al ser consultada sobre si compartieron momentos en su jacuzzi, Milena aceptó entre incomodidad y risas. Recordó que en ese tiempo fue señalada como “la cachuda”, algo que le generaba indignación porque, como el mismo Ortiz precisó, ella no era la pareja oficial de Maicelo.

Finalmente, la colombiana aseguró que el romance nunca pasó a más. Según contó, cuando el boxeador buscó intimidad y ella se negó, él se molestó y se retiró. Entre risas, resumió: “Sí, chapamos”.

Milena Zárate aclara rumores y descarta vínculo sentimental con Jonathan Maicelo

La presencia de Milena Zárate en el set de 'Esta Noche', bajo la conducción de la Chola Chabuca, generó gran expectativa. La cantante colombiana decidió enfrentar directamente las especulaciones que han rondado su vida privada, especialmente las relacionadas con el exboxeador Jonathan Maicelo y su distanciada relación con Greissy Ortega.

El momento más esperado llegó cuando se tocó el tema de un presunto romance con el pugilista peruano. Frente a cámaras, Milena fue categórica al desmentirlo: “Te voy a decir, cholita, que nunca he tenido nada con Maicelo”, aseguró, cerrando la puerta a los rumores que la han perseguido por años.