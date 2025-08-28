Hija mayor de Pamela López y Christian Cueva SORPRENDE como presentadora de programa digital: Cautivó con su carismaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Después de más de un año de tensiones, Pamela López y Christian Cueva lograron conciliar por el bienestar de sus tres hijos, estableciendo un régimen de visitas que permitirá a los pequeños compartir más tiempo con su padre, quien actualmente juega en Ecuador.
La gran sorpresa llegó con Briana Cristal, la hija mayor de la expareja, quien debutó como conductora en TikTok, robándose el protagonismo en la cuenta de su madre. La pequeña presentó con gran seguridad el primer capítulo de Las locuras de los López, donde entrevistó a Paul Michael, actual pareja de Pamela López.
Con micrófono en mano, la niña inició con entusiasmo: "Hola qué tal amigos, mi nombre es Briana Cristal y este es el primer capítulo de 'Las locuras de los López'. El día de hoy tenemos un invitado especial, es fortachón, es alto, rubio, cantante internacional de música urbana. Es más conocido como 'El Chalaquito'. Él es Paul Michael".
La soltura y simpatía de Briana generaron una ola de comentarios positivos: “Esa chiquita tiene talento”, “Será la futura conductora de programa infantil” y “Una niña muy segura de sí misma, pronto tendrá su propio canal”, escribieron los usuarios.
Christian Cueva sorprende con un gesto hacia sus hijos
La reconciliación entre Pamela López y Christian Cueva no solo significó un acuerdo de visitas, sino también un acercamiento más cálido del futbolista con sus pequeños.
El propio Cueva tuvo un detalle especial con ellos durante el Día del Niño, según relató la animadora de eventos. “Hemos pasado varias cosas. El Día del Niño, lastimosamente estuve trabajando todo el día, pero llegó un sobrecito con un dinero para llevarlos a comer y comprarles un juguete”, contó Pamela.
Esta acción, aunque sencilla, fue recibida con gratitud por López, quien destacó la importancia de que sus hijos vuelvan a tener gestos de cercanía de parte de su padre.