Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Hija mayor de Pamela López y Christian Cueva SORPRENDE como presentadora de programa digital: Cautivó con su carisma

Tras llegar a una conciliación entre Christian Cueva y Pamela López, la hija mayor de ambos deslumbró al debutar como conductora de un espacio digital relacionado con las vivencias de su familia y fue elogiada por el público. Mira su participación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hija mayor de Pamela López y Christian Cueva SORPRENDE como presentadora de programa digital: Cautivó con su carisma
    Hija de mayor de Pamela López y Christian Cueva cautivó con su carisma como animadora. | Composición Wapa.
    Hija mayor de Pamela López y Christian Cueva SORPRENDE como presentadora de programa digital: Cautivó con su carisma

    Después de más de un año de tensiones, Pamela López y Christian Cueva lograron conciliar por el bienestar de sus tres hijos, estableciendo un régimen de visitas que permitirá a los pequeños compartir más tiempo con su padre, quien actualmente juega en Ecuador.

    La gran sorpresa llegó con Briana Cristal, la hija mayor de la expareja, quien debutó como conductora en TikTok, robándose el protagonismo en la cuenta de su madre. La pequeña presentó con gran seguridad el primer capítulo de Las locuras de los López, donde entrevistó a Paul Michael, actual pareja de Pamela López.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Karla Tarazona es ‘PROHIBIDA’ de entrar a Panamericana y Christian Domínguez se ‘ENFRENTA’ a hombre de seguridad del canal

    Con micrófono en mano, la niña inició con entusiasmo: "Hola qué tal amigos, mi nombre es Briana Cristal y este es el primer capítulo de 'Las locuras de los López'. El día de hoy tenemos un invitado especial, es fortachón, es alto, rubio, cantante internacional de música urbana. Es más conocido como 'El Chalaquito'. Él es Paul Michael".

    La soltura y simpatía de Briana generaron una ola de comentarios positivos: “Esa chiquita tiene talento”, “Será la futura conductora de programa infantil” y “Una niña muy segura de sí misma, pronto tendrá su propio canal”, escribieron los usuarios.

    Christian Cueva sorprende con un gesto hacia sus hijos

    La reconciliación entre Pamela López y Christian Cueva no solo significó un acuerdo de visitas, sino también un acercamiento más cálido del futbolista con sus pequeños.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Jefferson Farfán reacciona así ante liberación de 'Cri Cri' tras denuncia: "Consternado, no puede creer esto"

    El propio Cueva tuvo un detalle especial con ellos durante el Día del Niño, según relató la animadora de eventos. “Hemos pasado varias cosas. El Día del Niño, lastimosamente estuve trabajando todo el día, pero llegó un sobrecito con un dinero para llevarlos a comer y comprarles un juguete”, contó Pamela.

    Esta acción, aunque sencilla, fue recibida con gratitud por López, quien destacó la importancia de que sus hijos vuelvan a tener gestos de cercanía de parte de su padre.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija mayor de Pamela López y Christian Cueva SORPRENDE como presentadora de programa digital: Cautivó con su carisma
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Norka Askue da fuerte verdad sobre relación de Christian Cueva y Pamela Franco

    Esposa de ‘Cri Cri’ deja en shock al romper su silencio y hacer revelación sobre Jefferson Farfán

    Karla Tarazona es ‘PROHIBIDA’ de entrar a Panamericana y Christian Domínguez se ‘ENFRENTA’ a hombre de seguridad del canal

    Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    Daniela Cilloniz se disculpa con Maju Mantilla por insinuar ‘química’ con Fernando Díaz: “No sabía que él era casado”

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Ethel Pozo queda FUERA de 'América Hoy'? Janet Barboza lo cuenta TODO

    Edison Flores revela que la separación con Ana Siucho le ‘quitó su tranquilidad’

    Ernesto Pimentel conmueve al revelar su intenso dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    Edison Flores hace dura confesión tras anunciar su separación con Ana Siucho: "A veces me siento triste"

    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    INDIANA TRAVEL PERU

    Full Day Paracas - Huacachina Transporte + guía + Desayuno + bodega + Show y más

    PRECIO

    S/ 78.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;