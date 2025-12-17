Leonard León ROMPE SU SILENCIO sobre Christian Domínguez como “papá” de sus hijos: “Yo no soy el malo de este cuento”

Leonard León se pronuncia sobre la relación de sus hijos con Christian Domínguez y asegura que no se alejó por voluntad propia.

El conflicto legal entre Leonard León y Karla Tarazona volvió a ponerse sobre la mesa mediática luego de que el cantante de cumbia decidiera hablar públicamente sobre su vínculo con sus hijos y el rol que hoy ocupa Christian Domínguez en sus vidas. Aunque evitó entrar en confrontaciones directas, el artista dejó claro que su intención es buscar una vía para acercarse nuevamente a los menores y aclarar su versión de los hechos.

En declaraciones recientes, León explicó que la distancia con sus hijos no fue una decisión voluntaria, sino consecuencia de procesos judiciales y conflictos acumulados a lo largo de los años, situación que —según él— terminó marcando su imagen paterna ante los pequeños.

Leonard León rompe su silencio sobre su rol como padre

Durante una entrevista con el programa América Espectáculos, el intérprete se refirió a la ausencia que ha tenido en la vida de sus hijos y aseguró que su alejamiento no responde a una falta de interés. En ese contexto, expresó: “Lamentablemente, con todo este tipo de situaciones que se han generado, la imagen paterna lo han tenido de parte mía porque obviamente he estado alejado de este tipo de cosas. Sin embargo, voy a esperar el momento que pueda conversar con ellos para que puedan entender muchas cosas. No es que yo me haya alejado, ha sido producto de procesos que me hicieron a mí”.

El cantante remarcó que su objetivo es que, cuando llegue el momento, sus hijos puedan conocer su versión respaldada con documentos y pruebas. Sin mencionar directamente a Christian Domínguez, dejó entrever que busca limpiar su nombre y explicar que no fue responsable del distanciamiento.

“Este caso es público, trataré de conversar con ellos de lo acontecido y con documento en mano, porque yo no soy el malo de este cuento mal contado, sino demostrar con pruebas que jamás quise alejarme de ellos, jamás de los jamáses”.

El proceso legal que mantiene a Leonard León alejado de sus hijos

León también se refirió a las denuncias que, según afirma, se presentaron en su contra en el pasado y que habrían complicado aún más la relación con sus hijos. Por ello, sostuvo que ahora prefiere actuar con cautela y seguir únicamente los canales legales para evitar nuevos conflictos.

“Ya me ha pasado que me han denunciado creando mentiras y falsedades acerca de mi persona hacia mis hijos. No quiero cometer ese error sino más bien hacerlo por lo legal para no tener ningún tipo de problema. Tengo que protegerme yo”.