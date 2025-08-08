Luego de que Leonard León acusara públicamente a Karla Tarazona en Amor y Fuego, Christian Domínguez se pronunció en la última edición de Préndete para aclarar la situación. Según León, la conductora habría manipulado a sus hijos en su contra, pues tras ganar el juicio, los menores se habrían negado a verlo. Ante esta acusación, Domínguez reveló las medidas que tuvo que tomar con los dos adolescentes, quienes lo llaman ‘papá’.

Medidas drásticas para proteger a los menores

El líder de la 'Gran Orquesta Internacional' expresó lo difícil que fue para él y su pareja ayudar a los hijos de Karla Tarazona a salir del "hoyo" en el que los metió la irresponsabilidad de su padre, Leonard León. El cantante también mencionó que el proceso fue largo y lleno de terapias, con el agravante de que toda la situación se expuso en los medios. "Dicen seguramente que ya se lastimaron antes, pero no sabes lo que ha costado que estén bien, tantas terapias hasta el día de hoy", indicó.

Ante la creciente exposición mediática, el cumbiambero tomó decisiones más estrictas para proteger a los menores y evitar que se expongan a las polémicas entrevistas de su padre. "Tengo que quitarles el celular, ‘hijo perdóname, pero te voy a quitar el teléfono, no quiero que hagas algo de lo que te arrepientas después’", explicó Domínguez. Sin embargo, reconoció que esta medida no puede ser permanente, ya que eventualmente tendrán acceso a la tecnología y se enterarán de todo.

"En algún momento lo van a ver. Dentro de dos o tres semanas, pregunten de nuevo y ese daño será irreversible. Pero exponerlos de esta manera, ¿dónde está la protección hacia ellos?", cuestionó el cantante.

Karla Tarazona responde a las acusaciones de Leonard León

Por su parte, Karla Tarazona aclaró las declaraciones de Leonard León en una entrevista exclusiva para El Popular. La conductora explicó que son sus hijos quienes han decidido no tener contacto con su padre. Además, reveló que su hijo mayor había querido hablar públicamente en contra de Leonard León, pero, con el apoyo de una psicóloga, se le disuadió de hacerlo, aunque dejó claro que cuando su hijo cumpla 18 años, ya no podrá evitar que se exprese por sí mismo.