Luego de que Leonard León negara tajantemente haber agredido a su expareja Karla Tarazona y a sus hijos, Mariella Zanetti decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos. La actriz relató, con detalles, cómo encontró a su compañera de trabajo en ese entonces, y aseguró que no tuvo miedo de encararlo, llamándolo directamente “rata”.

Durante una llamada en vivo al programa Ponte en la cola, Zanetti desmintió públicamente al cantante y aseguró haber sido testigo de las agresiones. “El señor me demandó porque yo conté mi vivencia, lo que yo vi, no lo que me contaron. En esa época, yo veía que Karla llegaba con moretones en la cara y quemaduras en el cuello de cigarro, con la mano enyesada, incluso hay videos. No era algo de un mes, era de tiempo. Ella no iba a grabar una semana y no se contactaba con nadie”, relató.

La actriz también recordó que fue ella quien informó a la madre de Karla sobre lo que estaba ocurriendo. “Hace años yo me acuerdo que lo encaré. Yo le digo a la mamá: ‘¿Sabe por qué su hija no aparece? Porque este señor la golpea’. La señora le increpa y yo le grito: ‘No te quiero volver a ver porque el día que te vea, te vas a esconder como rata’. Dicho y hecho, luego me lo crucé y él se me esconde, yo le grito: ‘Como rata te escondes’”, agregó.

La polémica respuesta de la madre de Leonard León