Pamela López y Paul Michael arrasan en público y superan a Pamela Franco y Christian Cueva en Chiclayo

El empresario que contrató a ambas parejas en sus discotecas de Chiclayo reveló qué show fue más rentable y marcó la diferencia entre ambos conciertos.

    Pamela López y Paul Michael superan en público a Pamela Franco y Christian Cueva durante conciertos en Chiclayo.
    Pamela Franco y Christian Cueva vuelven a ser noticia luego de que el empresario que los contrató para un concierto en Chiclayo revelara que el evento no fue rentable y le generó más pérdidas que ganancias, pese a la inversión realizada.

    Un panorama completamente distinto se habría registrado en el show de Pamela López y Paul Michael, quienes fueron convocados por el mismo dueño para otra de sus discotecas. Esta comparación despertó un inesperado ‘duelo’ de resultados que hoy da que hablar.

    Pamela López y Paul Michael derrotan a Pamela Franco y Christian Cueva

    Aunque muchos creían que Pamela Franco y Christian Cueva arrasarían con su participación en el tour El Cervecero, programado para todo diciembre, los números revelados por el empresario que los contrató en Chiclayo dejaron a más de uno sorprendido.

    El entusiasmo por su relación, que recientemente salió a la luz, no habría tenido el mismo impacto en uno de los locales del empresario Raúl Flores, propietario de las discotecas La Premiun y La Feria, donde se presentaron ambas parejas. El propio Flores manifestó su incomodidad por haber apostado por Franco y Cueva, ya que, pese a ser la contratación más costosa, no generó los resultados esperados.

    Diferencias en ganancias y público entre shows

    Según detalló, invirtió alrededor de 30 mil soles, sin lograr recuperar la mayor parte del monto. Además, señaló que el público se mostró poco entusiasmado durante el espectáculo. “(¿Fue rentable?) La verdad que no amigo, ni para recuperar, mira yo estaba con las expectativas muy arriba, el local ha llenado pero la rentabilidad no ha sido la que esperábamos como empresa”, declaró al programa de Magaly Medina.

    En contraste, la situación fue distinta en el otro establecimiento, donde Pamela López y Paul Michael se presentaron interpretando temas como La Clandestina y El Cervecero. El lugar lució abarrotado y el público disfrutó del show. “La discoteca ‘La Feria’ es un público juvenil, ha estado más lleno, el tema de ‘La Feria’ han sido los números un poco más altos, la rentabilidad ha sido un poco mejor”, comentó Flores, quien además precisó que este espectáculo costó 10 mil soles menos.

    De esta manera, Pamela López y Paul Michael se posicionaron como los favoritos del público, pese a llevar poco tiempo presentándose juntos y haber lanzado su primer tema hace apenas un mes, lo que abre el debate sobre la actual aceptación de Pamela Franco y Christian Cueva en los escenarios.

