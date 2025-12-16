Wapa.pe
¿Y Neutro? Mayra Goñi es ampayada muy cariñosa y en actitud comprometedora junto al galán mexicano Rodrigo Brand

Mayra Goñi y el actor mexicano Rodrigo Brand fueron captados muy cercanos y con evidente confianza por las cámaras de Magaly TV, generando diversas reacciones.

    Mayra Goñi vuelve a acaparar la atención mediática tras ser captada en una situación cercana y de evidente confianza junto al actor mexicano Rodrigo Brand, con quien protagoniza su nueva novela.

    Las imágenes, difundidas recientemente, surgen en medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con el streamer Neutro, lo que ha generado diversas reacciones entre sus seguidores. Este inesperado acercamiento ha reavivado las especulaciones sobre la situación sentimental de la actriz y cantante, colocando nuevamente su vida personal en el centro de la conversación pública.

    ¿Mayra Goñi se olvidó de Neutro? Es ampayada cariñosa con el actor mexicano Rodrigo Brand

    Magaly TV, La Firme difundió imágenes en las que se observa a la actriz compartiendo con un grupo de personas, entre quienes se encontraba el actor mexicano, en un local ubicado en Miraflores. En el material emitido, se aprecia a Goñi sentada sobre las piernas de Brand y tomados de la mano, evidenciando una actitud cercana. “Ella parecía un koala trepada de su cuello”, comentó la reportera durante el informe.

    La difusión de estas imágenes ocurre en un contexto en el que Mayra Goñi viene siendo relacionada con el streamer Neutro, una figura muy popular entre el público joven en redes sociales. Cabe recordar que, en semanas recientes, ambos fueron vinculados sentimentalmente. Aunque negaron un romance, fueron vistos juntos en diversas oportunidades.

    Sobre ello, la actriz respondió a través de una dinámica de preguntas en redes sociales, donde afirmó que Neutro “es el mejor hombre que ha conocido”.

    Neutro revela detalles de su relación con Mayra Goñi

    La reciente revelación de Neutro sobre su vínculo con Mayra Goñi dejó a muchos sorprendidos, incluida Magaly Medina. El streamer de 21 años, conocido por su presencia en la plataforma Kick y cuyo nombre real es Arturo Fernández, llamó la atención de sus seguidores al confesar que mantiene una relación sentimental con la actriz y cantante desde hace cerca de un año.

    El joven creador de contenido señaló que se trata del romance más duradero que ha tenido hasta el momento, ya que sus relaciones anteriores no pasaban de los tres meses. “Mi relación más larga porque siempre duraba tres meses, tenía la famosa regla de que a los tres meses se moría todo”, comentó durante la misma transmisión.

