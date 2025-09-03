¡Rompió el chanchito! Mayra Goñi sorprendió con exclusivo regalo a NeutroÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La actriz y cantante peruana Mayra Goñi volvió a llamar la atención en redes sociales tras tener un gesto inesperado con el streamer Neutro en pleno viaje a Tarapoto. El video del momento no tardó en viralizarse y encendió nuevamente los rumores de un romance.
Un regalo de lujo valorizado en más de S/ 5,000
En las imágenes difundidas se observa a Neutro abrir una caja que contenía un par de zapatillas Amiri modelo Crystal MA-1, valorizadas en S/ 5,350. El streamer no pudo ocultar su emoción y, entre risas y sorpresa, se acercó a Mayra para darle un fuerte abrazo y, según los usuarios, incluso un beso.
“¡No lo puedo creer!”, se escucha decir a Neutro en el video, mientras sostiene el exclusivo calzado de la marca norteamericana.
Rumores de romance en redes sociales
El gesto de Mayra desató una ola de comentarios en TikTok e Instagram, donde varios seguidores aseguraron que su vínculo con Neutro ya no sería solo de amistad. “Ese beso lo dice todo”, “Más que amigos, se nota la química”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.
Cabe recordar que hace unos días, el programa “Amor y Fuego” captó a la pareja saliendo de una discoteca en Lima, donde también habrían protagonizado un beso en público.
Una sorpresa fuera de Lima
El momento ocurrió durante una escapada a Tarapoto, donde Mayra y Neutro viajaron con un grupo de amigos. El detalle del costoso regalo y la evidente complicidad entre ambos suman más indicios sobre una posible relación, aunque hasta ahora ninguno ha confirmado nada oficialmente.