Si bien ni Mayra Goñi ni Neutro han confirmado su relación, la cantante sorprendió al entregarle un carísimo regalo valorizado en más de 5 mil soles .

La actriz y cantante peruana Mayra Goñi volvió a llamar la atención en redes sociales tras tener un gesto inesperado con el streamer Neutro en pleno viaje a Tarapoto. El video del momento no tardó en viralizarse y encendió nuevamente los rumores de un romance.

Un regalo de lujo valorizado en más de S/ 5,000

En las imágenes difundidas se observa a Neutro abrir una caja que contenía un par de zapatillas Amiri modelo Crystal MA-1, valorizadas en S/ 5,350. El streamer no pudo ocultar su emoción y, entre risas y sorpresa, se acercó a Mayra para darle un fuerte abrazo y, según los usuarios, incluso un beso.

“¡No lo puedo creer!”, se escucha decir a Neutro en el video, mientras sostiene el exclusivo calzado de la marca norteamericana.

Rumores de romance en redes sociales

El gesto de Mayra desató una ola de comentarios en TikTok e Instagram, donde varios seguidores aseguraron que su vínculo con Neutro ya no sería solo de amistad. “Ese beso lo dice todo”, “Más que amigos, se nota la química”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Cabe recordar que hace unos días, el programa “Amor y Fuego” captó a la pareja saliendo de una discoteca en Lima, donde también habrían protagonizado un beso en público.

Una sorpresa fuera de Lima