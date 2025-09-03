Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, 2 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP

¡Rompió el chanchito! Mayra Goñi sorprendió con exclusivo regalo a Neutro

Si bien ni Mayra Goñi ni Neutro han confirmado su relación, la cantante sorprendió al entregarle un carísimo regalo valorizado en más de 5 mil soles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Rompió el chanchito! Mayra Goñi sorprendió con exclusivo regalo a Neutro
    Mayra Goñi le dio tremendo regalo al streamer Neutro. | Composición Wapa.
    ¡Rompió el chanchito! Mayra Goñi sorprendió con exclusivo regalo a Neutro

    La actriz y cantante peruana Mayra Goñi volvió a llamar la atención en redes sociales tras tener un gesto inesperado con el streamer Neutro en pleno viaje a Tarapoto. El video del momento no tardó en viralizarse y encendió nuevamente los rumores de un romance.

    Un regalo de lujo valorizado en más de S/ 5,000

    En las imágenes difundidas se observa a Neutro abrir una caja que contenía un par de zapatillas Amiri modelo Crystal MA-1, valorizadas en S/ 5,350. El streamer no pudo ocultar su emoción y, entre risas y sorpresa, se acercó a Mayra para darle un fuerte abrazo y, según los usuarios, incluso un beso.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Exchico reality enfrenta a Magaly y manda advertencia: "Quisiste tener algo conmigo, evita hablar de mí, te voy a mandar carta notarial"

    “¡No lo puedo creer!”, se escucha decir a Neutro en el video, mientras sostiene el exclusivo calzado de la marca norteamericana.

    Rumores de romance en redes sociales

    El gesto de Mayra desató una ola de comentarios en TikTok e Instagram, donde varios seguidores aseguraron que su vínculo con Neutro ya no sería solo de amistad. “Ese beso lo dice todo”, “Más que amigos, se nota la química”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.

    Cabe recordar que hace unos días, el programa “Amor y Fuego” captó a la pareja saliendo de una discoteca en Lima, donde también habrían protagonizado un beso en público.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Magaly da la cara y pide disculpas públicas a Angye Zapata por falso ampay: "Un error GARRAFAL"

    Una sorpresa fuera de Lima

    El momento ocurrió durante una escapada a Tarapoto, donde Mayra y Neutro viajaron con un grupo de amigos. El detalle del costoso regalo y la evidente complicidad entre ambos suman más indicios sobre una posible relación, aunque hasta ahora ninguno ha confirmado nada oficialmente.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Rompió el chanchito! Mayra Goñi sorprendió con exclusivo regalo a Neutro
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    Exchico reality enfrenta a Magaly y manda advertencia: "Quisiste tener algo conmigo, evita hablar de mí, te voy a mandar carta notarial"

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Entre lágrimas Rodrigo Cuba y Melissa Paredes viven duro momento con su hija en emergencias

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Lo más vistos en Farándula

    Jefferson Farfán le regala auto de lujo a Roberto Guizasola y lo deja sin palabras: "Gracias por engreír a tu gato"

    Xiomy Kanashiro sorprende: confiesa su amor por otro hombre y no es Jefferson Farfán

    Pamela Franco sorprende con su respuesta tras la conciliación de Christian Cueva y Pamela López

    Nicola Porcella causa revuelo al hablar de su ex Angie Arizaga y revela verdad oculta: "Ninguno de los dos..."

    Mejor amiga de Pamela Franco la advierte tras llamada de Cueva a pareja de Pamela López: "Replantea, ya está grande sabe qué decidir"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;