Leslie Shaw se retracta y ofrece disculpas a su manera a Mayra Goñi tras polémica broma por la ‘ForniCard’

    Una nueva controversia ha surgido entre Leslie Shaw y Mayra Goñi. Todo comenzó cuando Shaw, apodada la ‘Barbie de la Cumbia’, hizo una broma en una entrevista acerca de la supuesta ‘tarjeta Fornicard’ de Goñi.

    Lo que parecía un comentario sin mayor importancia terminó provocando una reacción legal de parte de la actriz, quien le envió una carta notarial solicitando una rectificación pública.

    Leslie Shaw se rectifica y ofrece disculpas públicas

    Tras recibir dicha notificación, Leslie Shaw decidió pronunciarse públicamente y pedir disculpas a Mayra Goñi desde el set de Magaly TV La Firme. Fiel a su estilo espontáneo, la cantante aseguró que jamás buscó relacionar a su colega con situaciones indebidas u ofensivas, tal como se indicaba en el documento legal.

    La artista narró en cámaras cómo vivió la situación: “Entonces, para no meter la pata, mi abogado, Manuel Delhonte, me ha dicho que lea”, explicó antes de dar lectura al comunicado de rectificación, donde recalcó:

    “Quiero aclarar que en ningún momento fue mi intención ofender ni dañar a Mayra Goñi. Lo que dije sobre la Fornicard no buscaba relacionarla con nada indebido ni con lo que ella menciona en su carta notarial. Si mis palabras causaron incomodidad, le ofrezco mis disculpas públicas como Leslie Shaw y también la ‘Barbi de la cumbia’, y retiro cualquier comentario que pueda haber sonado ofensivo. Gracias”, expresó la cantante.

    Aunque el pronunciamiento fue formal, Shaw no dejó de mostrar su carácter desenfadado, con sonrisas e ironías, aunque remarcó su respeto por la incomodidad que pudo causar a Goñi.

    Desde el programa, Magaly Medina —quien presenció la entrevista original— intentó restarle dramatismo al asunto. “Yo creo que Mayra Goñi debería aceptar. Son unas disculpas. No lo ha dicho con ánimo serio, formal, porque ella no es así”, comentó la conductora, quien además señaló que las conversaciones con Shaw suelen tener un tono ligero y humorístico, propio del ambiente del entretenimiento.

