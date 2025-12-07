Wapa.pe
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

Pamela López revela su plan para Navidad: así les contará a sus hijos que está con Paul Michael

Pamela López revelará a sus hijos su relación con Paul Michael en Navidad, marcando un nuevo capítulo en su vida amorosa. La empresaria busca formalizar este vínculo.

    Pamela López hará oficial ante sus hijos su relación con Paul Michael en Navidad | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    La vida amorosa de Pamela López vuelve a estar en el centro de la atención, esta vez por una decisión que piensa tomar en Navidad. La trujillana anunciará a sus hijos que se encuentra en una relación con Paul Michael, noticia que hasta ahora no había compartido con ellos. Este paso busca formalizar un vínculo que ha ido creciendo en los últimos meses.

    Pamela López hará oficial su relación ante sus hijos

    Pamela López sorprendió al revelar, durante su conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, que aprovechará la llegada de la Navidad para contarles a sus hijos que mantiene una relación con Paul Michael.

    La empresaria comentó que, por ahora, los pequeños no conocen oficialmente el romance que tiene con el cantante. Aun así, confesó que los niños suelen bromear con la idea de verlos juntos, pues desean que entre ambos exista algo más.

    “No lo saben en su totalidad, no que estamos formalmente, pero jugamos al romanticismo y ellos anhelan que en algún momento nosotros estemos”, expresó la trujillana en el programa ‘Amor y Fuego’.

    López también adelantó que Nochebuena será el momento ideal para sincerarse con sus hijos y explicarles que está iniciando un nuevo capítulo sentimental.

    “Pero en Navidad estoy pensando decirles. Es que él también viene con sus heridas, con sus cosas y en mí quizá encontró algo más estable”, dijo sobre Paul Michael mientras detallaba cómo planea manejar esta conversación familiar.

    ¿Qué vínculos ha formado Pamela con el entorno familiar de Paul Michael?

    Pamela López también abrió espacio para hablar sobre el trato que mantiene con los seres más cercanos al cantante. Según reveló, su vínculo con la familia de Paul Michael es positivo y dista mucho de las experiencias que vivió durante su relación anterior con ‘Aladino’.

    La empresaria destacó, especialmente, la cercanía que ha desarrollado con la madre del artista, quien reside en el extranjero, y con la abuela que lo cuidó desde niño.

    “Es linda, es muy joven, no tiene mi edad, pero me llevo muy bien. Quien crio a Paul fue su abuela y su abuelo que en paz descanse. Le mando un besito a ella también”, sentenció.

