Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

Xiomy Kanashiro ROMPE EL SILENCIO y revela su VERDADERO TRATO con la madre de Farfán: "Todo lo que dicen..."

La modelo Xiomy Kanashiro dejó claro cómo es realmente su vínculo con la madre de Jefferson Farfán, respondiendo a los rumores de tensión entre ellas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Xiomy Kanashiro ROMPE EL SILENCIO y revela su VERDADERO TRATO con la madre de Farfán: "Todo lo que dicen..."
    Xiomy Kanashiro habla sobre su suegra, madre de Farfán | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Xiomy Kanashiro ROMPE EL SILENCIO y revela su VERDADERO TRATO con la madre de Farfán: "Todo lo que dicen..."

    Luego de que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, hablara sobre Xiomy Kanashiro y dejara entrever que no está convencida de que su hijo se case con la bailarina, esta última rompió su silencio en redes sociales y dejó ver con transparencia cómo se lleva realmente con su suegra, sorprendiendo a sus seguidores con su revelación. ¿Nada es como creen?

    wapa.pe

    ENTÉRATE DE ESTO: Samahara LLORA y revela DESGARRADOR audio que prueba la verdadera razón de su ruptura con Bryan: "¿Por qué me has hecho esto?"

    ¿Cómo se lleva Xiomy Kanashiro con Doña Charo, madre de Jefferson Farfán?

    A través de su cuenta de TikTok, Xiomy Kanashiro, apodada como 'La China', dejó muy en claro cómo sería su verdadero trato con Rosario Guadalupe, madre del exfutbolista Jefferson Farfán. Lejos de parecer que estas no tendrían una buena relación, la modelo aseguró que es todo lo contrario y que su vínculo sería espectacular.

    "China, bien dicen que cuando el hijo te quiere, la mamá no…Tú sé feliz, disfruta tu momento", le escribió una seguidora a la que Kanashiro no puedo evitar responderle aclarando todo.

    wapa.pe

    "¿? Mi suegra y yo nos adoramos. Nos reímos juntas de todo lo que dicen", escribió la prometida de la 'Foquita' con un emoji riendo y un corazón.

    De esta manera, la influencer destruyó los rumores que señalaban que esta no tendría una buena relación con la progenitora de Jefferson, y, por el contrario, estas son muy unidas y tienen mucha complicidad.

    wapa.pe

    NO DEJES DE VER: ¿Paul Michael le dijo adiós a Pamela López tras recibir resultados de examen de ETS por infidelidades de Cueva?

    ¿Existe tensión por una posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro?

    Durante una conversación con ‘América Hoy’, la madre del exfutbolista evitó profundizar en la relación de su hijo, aunque no dudó en elogiar a la joven modelo. “Prefiero no comentar sobre eso, pero ella es una muchacha muy buena”, señaló de manera escueta.

    El ambiente cambió cuando surgió la pregunta sobre un posible matrimonio. Ante ello, la matriarca fue cauta y dejó la puerta abierta a distintas lecturas: “Sobre ese tema no tengo información, no es algo que esté considerando”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Xiomy Kanashiro ROMPE EL SILENCIO y revela su VERDADERO TRATO con la madre de Farfán: "Todo lo que dicen..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Mamá de Mario Irivarren impacta al confesar la verdad sobre su relación con Onelia Molina: "Me siento…"

    Darlene Rosas, ex chica reality, aparece en redes y anuncia su avanzado embarazo: "5 meses llenos de amor"

    Cielo Fernández es RETIRADA en pleno show de Corazón Serrano por sorpresivo motivo: "Gracias..."

    Madre de Cueva lloró al enterarse de infidelidad de su esposo con mujer en hotel: "Le mandé las pruebas"

    Pamela Franco revela su ESTADO DE SALUD tras exponerse resultados de prueba de ETS de Pamela López por infidelidades de Cueva

    Lo más vistos en Farándula

    Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    La radical transformación de Giannina Luján: De triunfar en los realities a dedicarse a esto lejos de la TV

    Pamela López hace DESESPERADO pedido a Cueva tras someterse a examen de ETS por sus infidelidades: "No quiero seguir"

    Dayanita deja mal a Jorge Benavides y revela por qué se salió de ‘JB en ATV’: "No tenía contrato"

    Blanca Rodríguez explota tras indignante comentario en medio de las confesiones de Tilsa por Vargas: "No se le hace daño..."

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cupomark

    Plato con doble altura para cuidar la salud de perros y gatos.

    PRECIO

    S/ 25.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;