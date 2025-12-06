La modelo Xiomy Kanashiro dejó claro cómo es realmente su vínculo con la madre de Jefferson Farfán , respondiendo a los rumores de tensión entre ellas.

Xiomy Kanashiro habla sobre su suegra, madre de Farfán | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Luego de que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, hablara sobre Xiomy Kanashiro y dejara entrever que no está convencida de que su hijo se case con la bailarina, esta última rompió su silencio en redes sociales y dejó ver con transparencia cómo se lleva realmente con su suegra, sorprendiendo a sus seguidores con su revelación. ¿Nada es como creen?

¿Cómo se lleva Xiomy Kanashiro con Doña Charo, madre de Jefferson Farfán?

A través de su cuenta de TikTok, Xiomy Kanashiro, apodada como 'La China', dejó muy en claro cómo sería su verdadero trato con Rosario Guadalupe, madre del exfutbolista Jefferson Farfán. Lejos de parecer que estas no tendrían una buena relación, la modelo aseguró que es todo lo contrario y que su vínculo sería espectacular.

"China, bien dicen que cuando el hijo te quiere, la mamá no…Tú sé feliz, disfruta tu momento", le escribió una seguidora a la que Kanashiro no puedo evitar responderle aclarando todo.

"¿? Mi suegra y yo nos adoramos. Nos reímos juntas de todo lo que dicen", escribió la prometida de la 'Foquita' con un emoji riendo y un corazón.

De esta manera, la influencer destruyó los rumores que señalaban que esta no tendría una buena relación con la progenitora de Jefferson, y, por el contrario, estas son muy unidas y tienen mucha complicidad.

¿Existe tensión por una posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro?

Durante una conversación con ‘América Hoy’, la madre del exfutbolista evitó profundizar en la relación de su hijo, aunque no dudó en elogiar a la joven modelo. “Prefiero no comentar sobre eso, pero ella es una muchacha muy buena”, señaló de manera escueta.