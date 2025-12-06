Samahara Lobatón reapareció para explicar su separación de Bryan Torres y presentó pruebas que respaldan su versión. La influencer compartió detalles sobre la ruptura.

Samahara Lobatón volvió a la pantalla chica para explicar qué detonó su separación de Bryan Torres y presentar el material que respalda su versión. Su reaparición generó gran expectativa, pues anunció que mostraría pruebas nunca antes vistas. Entre emociones y revelaciones, la joven expuso detalles de la ruptura y del conflicto familiar que rodeó su historia.

Samahara Lobatón revela dura prueba contra Bryan Torres

Samahara Lobatón reapareció en televisión para contar su versión del fin de su relación con Bryan Torres y mostrar las pruebas que la llevaron a tomar esa decisión. Entre lágrimas, la joven aseguró que el salsero habría faltado no solo a ella, sino también a su propia familia. “Él traicionó y falló a su hogar, no solo a mí”, expresó.

Durante su presencia en ‘Esta Noche’, Samahara no llegó con las manos vacías: llevó el material que respalda sus afirmaciones. En el avance del programa se anticipa la difusión de un audio en el que se escucha a la hija de Melissa Klug confrontar a su expareja. “¿Por qué has hecho esto? ¡Por eso es que todos se siguen burlando de mí!, ¡¿por qué?!”, reclama con evidente dolor.

Asimismo, Samahara Lobatón no pudo evitar quebrarse al responder las críticas sobre su rol como madre. Con evidente emoción, afirmó: “Puedo tener muchos errores, pero yo no soy una mala madre ni una mala mujer”, aclarando que no permitirá que se cuestione su dedicación a sus hijas.

La influencer también confesó que su deseo de cumpleaños era reunir a su familia, un anhelo que terminó frustrado tras su separación definitiva del salsero.

Bryan Torres desmiente reencuentro con Samahara Lobatón

Bryan Torres salió al frente en redes sociales para aclarar que no será parte de la próxima emisión de 'Esta noche', pese a que el avance del programa generó expectativas sobre su posible presencia. En el material promocional se ve a Samahara Lobatón visiblemente afectada y afirmando que, aunque reconoce sus fallas, es “una buena madre”. Además, el clip muestra el momento en que la ‘Chola Chabuca’ le pregunta: "¿Permitirías que ingrese Bryan?", mientras la influencer gira la mirada como si esperara su aparición.

Tras la difusión del video, el salsero decidió desmentir cualquier participación. “He tomado conocimiento, a través de redes sociales, de que en la promoción del programa que se transmitirá este sábado 6 (El reventonazo), se menciona mi nombre y se deja entrever que estaré presente. Si bien es cierto, parte de su producción me ha estado contactando, aclaro y preciso que no participaré en dicha edición”, escribió en Instagram.