Perú en alerta: Revelan las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo

Paul Michael se realizó un íntimo procedimiento estético y Pamela López queda en shock: “Wow, ¿esto es real?”

Paul Michael reveló en redes su reciente procedimiento estético, que según Pamela López no era necesario, aunque admite que disfrutará de los resultados.

    Paul Michael, joven cantante y pareja de Pamela López, sorprendió en redes al protagonizar una campaña donde aborda con naturalidad sus inseguridades y revela someterse a un tratamiento de engrosamiento íntimo. El contenido generó gran impacto por su franqueza, pero aún más por la reacción de Pamela López, cuya respuesta no pasó desapercibida entre los usuarios.

    ¿Qué procedimiento estético se realizó Paul Michael?

    A través de un video difundido en redes sociales, Paul Michael participó en la promoción de un tratamiento estético que, al parecer, se realizó recientemente. El novio de Pamela López contó que arrastraba una fuerte inseguridad desde hace años y por ello tomó la decisión de someterse a este procedimiento.

    "Hoy me voy a realizar un engrosamiento, quiero realizarme este tratamiento porque quiero sentirme más seguro conmigo mismo, ya que por mucho tiempo me ha generado muchísima inseguridad. Mi expectativa es verme mejor, sentirme más cómodo y saber que puedo mejor sin cirugías y con un resultado real", expresó.

    Asimismo, mencionó que tras el tratamiento no experimentó molestias ni incomodidades, asegurando que el trabajo fue bien ejecutado. Frente a ello, su pareja lo respaldó en redes, señalando que aunque no consideraba necesario el cambio, ella disfrutará de los resultados.

    "Al inicio tuve mis dudas, pensé que iba a doler mucho o iba a ser incómodo, pero el tratamiento es seguro y rápido", dijo Paul, y Pamela López comentó: "Aunque no era necesario, me tocará disfrutar los resultados jeje te amo".

    Pamela López reacciona al resultado final del íntimo procedimiento estético de Paul Michael

    En el programa Arriba mi Gente, la pareja fue invitada para presentar su más reciente tema, La Clandestina, que ha tenido buena acogida entre el público. Durante la entrevista, surgió la pregunta sobre el procedimiento estético de Paul Michael, y fue Pamela López quien llamó la atención con su reacción.

    "Cuando dije 'Wow ¿Esto es real?'", comentó la influencer en vivo durante el programa.

    Luego, el cantante fue cuestionado sobre si este tratamiento respondía a algún problema o situación particular. Ante ello, explicó que se trata de algo común entre muchos hombres, pero que pocos se atreven a mencionar públicamente.

    "Es un retoque, hoy en día muchas personas lo hacen, pero no lo quieren decir", expresó Paul Michael en pleno directo.

    Así, Pamela López reiteró que su pareja se sometió a un procedimiento estético que, en su opinión, no era necesario. En cambio, el joven artista aseguró no tener inconvenientes en hablar de ello debido al canje, y añadió que muchos recurrirían a este tipo de tratamientos, aunque prefieren mantenerlo en secreto.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;